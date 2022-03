Will Smith farà teràpia després de la bufetada a Chris Rock

La bufetada que l’actor Will Smith va propinar en directe al còmic Chris Rocj durant la gala dels Oscars ha generat centenars de reaccions i reflexions. Tot i que l’actor va fer marxa enrere i va decidir disculpar-se públicament pel mastegot, tothom ha donat la seva opinió.

I ara s’ha fet públic que l’actor, que no vol posar en risc la seva carrera i que ja ha estat criticat per la indústria, que tampoc vol perdre’l, rebrà teràpia per a superar els seus “problemes infantils no resolts”. Segons publica ‘Telecinco’, una font pròxima a Mark Manson, qui va coescriure les memòries d’Smith de l’any 2021 titulades ‘Will’, ha dit que l’actor estava “profundament alterat” pels comentaris de Rock sobre l’alopècia de la seva dona, ja que el van transportar directament a la seva traumàtica infància.

Will Smith gira la cara del presentador dels Oscars – Youtube

Se sent un covard

Els amics del popular actor afirmen que Smith va reaccionar violentament després de sentir-se com un “covard” per no haver intervingut quan va veure al seu pare colpejar brutalment a la seva mare quan tenia nou anys. Una font pròxima a Manson ha dit al diari ‘The Sun’ que “Will sap que està lluitant per a salvar la seva carrera, la seva reputació i fins i tot el seu Oscar. Està horroritzat pel gir dels esdeveniments i està ple d’una profunda sensació de vergonya, però està feliç de posar en teràpia els seus problemes infantils no resolts”.

Will Smith amb una guitarra El Hormiguero

Les disculpes de Will Smith

“La violència en totes les seves formes és verinosa i destructiva”, ha dit Will Smith en un comunicat publicat al seu compte d’Instagram. “El meu comportament la passada nit durant els Premis Oscar va ser inacceptable i inexcusable. Els acudits sobre mi són part de la feina, però un acudit sobre la condició mèdica de la Jada [la seva dona] va ser una cosa difícil de suportar i vaig reaccionar de manera emocional”.