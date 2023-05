Sonsoles Ónega no ha pogut evitar posar-se a plorar en directe en l’última emissió del seu programa a Antena 3. La periodista estava entrevistant l’Albert Espinosa, que s’està passejant pels platós d’Atresmedia ara que està de promoció d’un programa nou que presenta ell mateix. L’escriptor ha fet el salt a la televisió de la mà de De camino a casa, un espai en què acompanya diversos famosos a fer el trajecte entre l’escola i casa seva mentre parlen de la seva infància.

El barceloní va fer-se famós primerament per l’exitós Si tu em dius vine ho deixo tot, un llibre que va vendre milers i milers d’exemplars. Des de llavors ha publicat molts més projectes literaris, d’igual manera que també s’ha fet un lloc com a guionista de sèries i programes de televisió. L’home cau molt bé, sobretot per la seva manera tan natural de parlar del càncer agressiu que va tenir de petit i que van forçar els metges a amputar-li una de les cames, a treure-li un pulmó i també part del fetge. En aquell moment, ser diagnosticat d’aquesta malaltia era molt greu perquè tenien molt poques probabilitats de supervivència. Ell va poder guanyar la batalla i, des de llavors, no ha parat de treballar.

Sonsoles Ónega plora en directe | Antena 3

La presentadora ha cridat l’atenció | Antena 3

Sonsoles Ónega aplaudeix la naturalitat d’Albert Espinosa

En la conversa amb Sonsoles Ónega, ha aconseguit emocionar-la. Ella mateixa ha reconegut que no s’esperava posar-se a plorar d’aquesta manera, però no ho ha pogut evitar després del testimoni de l’Albert: “Sempre dic que no vaig perdre una cama, sinó que vaig guanyar un monyó. La vida consisteix en això, convertir les pèrdues en guanys”.

En veure-la totalment trencada i sense poder articular paraula, l’Espinosa intentava ajudar-la: “M’encanta mirar la grossor de les llàgrimes de la gent i el teu és preciós”. Ella continuava plorant, sobretot quan l’escriptor explicava per què ha volgut fer aquest programa i d’on ha sorgit la idea: “El nen més intel·ligent de l’hospital va morir quan només tenia 11 anys. Ell sempre em va dir que volia fer el camí fins a casa i em vaig quedar amb aquesta idea. Aquest programa l’he fet en honor seu i sé que li hauria fet molta il·lusió veure’t així d’emocionada perquè tens una cara molt maca”.

Un cop més tranquil·la, la presentadora agraïa la seva visita i també que hagués compartit la seva manera de viure la vida: “Em poso així per la manera que tens d’explicar-ho, és molt màgic. Fas màgia amb les paraules, que és l’única que tenim els éssers humans per comunicar-nos i em sembla molt emocionant que estiguis aquí avui explicant-lo. La teva naturalitat emociona“.