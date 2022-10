Sonsoles Ónega, exageradament supersticiosa: manies i amulets estrambòtics

Sonsoles Ónega ha estrenat aquesta setmana el seu projecte nou, un programa a Antena 3 pel que ha deixat enrere tota la seva trajectòria a Teleecinco. Els de Paolo Vasile havien confiat molt en ella recentment, però això no ha impedit que aprofités a l’oportunitat de posar-se al capdavant del primer programa del cor de la cadena després de molts anys negant-se a parlar sobre tafaneries. La seva estrena està donant moltes alegries gràcies a unes audiències tan bones com inesperades. Darrere d’aquest èxit? Segons la presentadora també hi ha part de sort.

En la seva darrera visita a El Hormiguero va reconèixer que té un costat supersticiós “esgotador“, ja que li dona molta importància als amulets que sempre l’acompanyen. Els ha mostrat a Zapeando, uns amulets dels que s’envolta sempre que surt a plató: “Fa quatre anys que els acumulo en una bosseta, la que espero que no se’m perdi perquè llavors entro malament”.

I quins són aquests amulets? La veritat és que són de diversos tipus i, la gran majoria, són bastant extravagats: “Tinc dues castanyes somalles de Mosteiro de Pol, a Lugo, que és el poble del meu pare. Aquestes les porto a sobre perquè em protegeixen del mal d’ull en general. També tinc un tros de quars que em va regalar el germà d’Ana Rosa quan vaig començar el programa, un cor de gusta que va passar pel sepulcre de Jesús a Jerusalem, un desordre amb un munt de creus que s’ha fet una bola, unes polseres amb pedres del Camino de Santiago, verges de tota mena… A més a més sempre guardo tot el que em dona la gent”.

Sonsoles Ónega mostra els amulets que porta a dins de la bossa | Telecinco

Sonsoles Ónega reconeix que sempre fa el pi abans de sortir a plató

Tenint en compte que confia en el poder de tants amulets, tampoc no ha estranyat que reconegui que és una dona supersticiosa: “No puc veure un gat negre i he arribat a parar enmig de l’autopista per poder abraçar-me a un arbre. Quan vaig conduint necessito fer associacions de nombres parells en les matrícules dels cotxes. Sempre evito el color groc, fins al punt que els meus companys de redacció saben que curtcircuito si veig un jersei groc“.

Sonsoles Ónega ha assegurat que, a més a més, acostuma a fer el pi abans de sortir a plató perquè d’aquesta manera sent una inversió del circuit nerviós i això li sembla “meravellós”. Una presentadora de tradicions estranyes que confia que tots aquests rituals li donin sort.