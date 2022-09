Antena 3 recupera els programes del cor amb Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega és el gran fitxatge d’Antena 3 de cara a aquesta nova temporada. Ningú no s’esperava que abandonés Telecinco per engegar una nova aventura a la cadena rival, però el director la va convèncer en assegurar-li que tenia grans plans per a ella. El comiat de Paolo Vasile i els companys no va ser gens fàcil, tal com va reconèixer ella mateixa en una entrevista a El Hormiguero, però ara mateix està contentíssima i il·lusionada en aquesta nova etapa de la seva carrera.

I què farà a Antena 3? La revista Semanainforma en exclusiva que la periodista té un encàrrec molt important: tornar la premsa del cor a la cadena. Cal recordar que no tenen programes de premsa rosa des que cancel·lessin l’exitós ¿Dónde estás corazón?, un format que volen recuperar amb Sonsoles al capdavant. Ella està especialitzada en programes i magazins d’actualitat, però també és cert que participava en la tertúlia sobre les tafaneries dels famosos a Ya es mediodía. El nom del programa és de les poques coses que se saben, ja que l’ha compartit ella mateixa: s’anomenarà Y ahora Sonsoles.

Després d’onze anys sense programa del cor a Antena 3, els directius han decidit que han de dir prou a aquest veto. Parlaran sobre els temes de l’actualitat del món dels famosos “i també de la vida”, un plantejament molt ampli que han d’acabar de perfilar. El que està clar és que volen captar tota aquella audiència que van perdre en decidir castigar aquest tipus de periodisme, al que han menyspreat des de llavors.

Així era ¿Dónde estás corazón? | Antena 3

Antena 3 vol reconquistar els fans de les tafaneries i el món del cor

No serà fàcil que els teleespectadors els sintonitzin a ells per assabentar-se d’aquests temes, tenin en compte que no els tracten des de fa més d’una dècada. És per això que haurien centrat tots els seus esforços en poder fitxar una cara coneguda de la competència que fos capaç de parlar d’actualitat i també de les últimes hores sobre els personatges coneguts.

L’única condició que hauria posat Sonsoles Ónega? Poder treballar amb part de l’equip que l’acompanyava a Telecinco, als que ha convençut perquè s’uneixin a ella en aquesta nova aventura: “Em sento còmoda parlant sobre la vida i això és el que farem”, avança la periodista. És probable que l’estil del programa no tingui res a veure amb Telecinco, una manera d’explicar la premsa del cor des de la tranquil·litat i el respecte que podria captivar aquella part dels teleespectadors més desencantats amb Sálvame i les seves exageracions.

El programa de Sonsoles Ónega encara no té data d’estrena, però tot l’equip estaria treballant de valent per poder crear un producte que agradi i que tingui èxit.