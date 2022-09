Sonsoles Ónega: “El comiat de Telecinco ha estat llarg, dolorós i horrorós”

Sonsoles Ónega ha estat protagonista del fitxatge més sorprenent de la nova temporada televisiva, ja que ningú no s’esperava que Antena 3 la convencés per marxar. A Telecinco gaudia d’un lloc privilegiat al capdavant de Ya es mediodía i Ya son las ocho, dos programes que l’havien col·locat entre els presentadors més respectats. Sense que molta gent s’ho esperés, decidia passar-se a la competència de sobte i sense donar moltes explicacions.

Aquest dimarts ha estat la seva primera aparició a Antena 3, la que ha volgut fer com a convidada d’El Hormiguero de Pablo Motos. La pregunta sobre aquest canvi de cadena era obligada, una curiositat que ella ha satisfet tot donant molts detalls sobre com va gestionar-se.

“Mira, jo em sento ara mateix com una nena amb sabates noves. No acudia a un plató des de l’11 de juliol! Era el dia 1 i jo estava al camerino amb la faixa posada quan, de sobte, sento una veu. Em van dir que volia veure’m la secretària del director d’Atresmedia i van convocar una reunió a la sala d’un hotel de Madrid. El director general del grup em va dir que tenien un pla per a mi i, a partir d’aquí, jo deixo de veure’l a ell i començo a veure Brad Pitt. Em vaig enamorar profundament de la proposta que em van fer i, també, de què algú tingués una proposta per mi”, explica. En un principi no ho tenia clar: “Va ser horrorós i angoixant. Vaig parlar amb la meva germana i el meu xicot, que estaven segurs que havia d’aprofitar aquesta oportunitat”.

Sonsoles Ónega explica com va ser el comiat de Telecinco

Sonsoles reconeix que no li va ser fàcil anunciar als caps de Telecinco que marxava: “Amb molt dolor de tot cor vaig comunicar que m’anava a una altra cadena. Volia parlar amb els meus caps perquè crec que les coses s’han de comunicar i no ho volia demorar, ja que estàvem preparant la nova temporada i no volia estar en una taula mentre impostava un silenci o una mirada. Aquelles van ser les 48 hores més angoixants de tota la vida meva perquè jo continuo estimant els caps de l’altra cadena, el que no acostuma a passar… Li vaig dir a Paolo Vasile què m’havien proposat, vam parlar molt… i va ser un comiat molt llarg. Aquest ha estat el comiat més llarg i més dolorós de tota la meva vida. No explicaré què va passar allà, però em va fer més mal que un divorci”.

Ara bé, recalca que no s’esperava que la notícia generés tan rebombori quan va filtrar-se a la premsa: “Jo d’aquella reunió tan intensa vaig sortir morta de gana i recordo que el primer que vaig fer va ser anar a menjar alguna cosa. En aquell moment no m’esperava que es muntés un xou tan monumental quan va saber-se que marxava. De fet, vaig estar sense parlar gairebé una setmana perquè estava en estat de xoc”.

Encara no ha pogut donar detalls de com serà el seu primer programa a Antena 3, així que caldrà esperar per saber de què tracta i quan s’estrena. Una possibilitat seria que el col·loquessin al forat que deixara Boom a la graella, un concurs que han decidit eliminar perquè no aconsegueix superar l’audiència de la competència i no els interessa mantenir-lo en antena. Fins ara s’emetia a la franja de 19 a 20 hores, espai que podrien dedicar a un programa d’actualitat amb Sonsoles Ónega al capdavant. De fet, seria lògic tenint en compte que a aquella hora tots els programes de les altres cadenes fan formats similars. Boom destacava perquè era l’únic concurs d’aquella hora, però creuen que triomfaran més si emeten un programa similar als de la competència.