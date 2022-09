Decisió sorprenent d’Antena 3: cancel·len ‘Boom’ després de vuit anys

Antena 3 ha pres una decisió inesperada que comportarà males notícies per a Juanra Bonet. El presentador barceloní es podria quedar sense programa, tenint en compte que asseguren que la cadena ha decidit suspendre les gravacions de Boom després de vuit anys en antena. El concurs de preguntes ha generat xifres molt bones i molta repercussió al llarg de la seva història, però recentment s’estava quedant molt enrere i no podia competir amb els rivals d’altres cadenes. Aquesta baixada d’audiència seria el motiu principal de la seva cancel·lació, la que donaria pas a la creació d’un programa nou que el substituirà pròximament.

Així ho assegura Vertele, que treu a la llum el canvi radical que podria experimentar Antena 3 en la franja de tardes. La cancel·lació del programa no serà immediata, però, ja que encara tenen unes quantes entregues més gravades que aniran emetent durant les pròximes setmanes. El que ja han decidit és que no faran més gravacions, així que quan s’acabin les que tenen guardats serà el final del concurs.

¡Los 'Si Bemol' se convierte en el nuevo equipo a batir de #A3Boom! 💥 https://t.co/weZUWeu9TV — ¡Boom! (@A3Boom) September 5, 2022

Un programa d’actualitat amb Sonsoles Ónega, substitut de Boom

El concurs està obtenint el 12% de share de mitjana, que no està tan malament. Ara bé, la cadena no vol que continuï quedant per darrere de les altres cadenes i per això hauria decidit eliminar-lo de la graella. I què posaran en el seu lloc? Ara aquesta és la pregunta que tothom es fa, ja que hauran de buscar una opció molt bona si realment volen guanyar Planta Baixa, Cuatro al día, Más vale tarde i Sálvame.

Fins ara Boom era l’única opció d’entreteniment de tota la graella en aquell horari, el que creuen que els ha perjudicat. És per això que s’estarien plantejant crear un programa d’actualitat en directe amb Sonsoles Ónega al capdavant. Cal recordar que l’expresentadora de Ya es mediodía ha fitxat per Antena 3 recentment i encara no té cap encàrrec, així que aquest podria ser el primer.

Sonsoles Ónega, presentadora al capdavant del nou programa d’Antena 3? | Telecinco

La idea seria que ocupés la franja de 19 a 20 hores, moment en què arriben amb un bon matalàs d’audiència gràcies als milers de teleespectadors que aconsegueixen les telenovel·les que emeten abans. De moment aquest canvi d’estratègia no està confirmat, però s’espera que així ho anunciïn en els pròxims dies.