Sonsoles Ónega no ha podido evitar echarse a llorar en directo en la última emisión de su programa en Antena 3. La periodista estaba entrevistando a Albert Espinosa, que se está paseando por los platós de Atresmedia ahora que está de promoción de un programa nuevo que presenta él mismo. El escritor ha hecho el salto a la televisión de la mano de De camino a casa , un espacio en el que acompaña a varios famosos a hacer el trayecto entre la escuela y su casa mientras hablan de su infancia.

El barcelonés se hizo famoso primeramente por el exitoso Si tú me dices ven lo dejo todo , un libro que vendió miles y miles de ejemplares. Desde entonces ha publicado muchos más proyectos literarios, de igual manera que también se ha hecho un lugar como guionista de series y programas de televisión. El hombre cae muy bien, sobre todo por su manera tan natural de hablar del cáncer agresivo que tuvo de pequeño y que forzaron a los médicos a amputarle una de las piernas, a quitarle un pulmón y también parte del hígado. En aquel momento, ser diagnosticado de esta enfermedad era muy grave porque tenían muy pocas probabilidades de supervivencia. Él pudo ganar la batalla y, desde entonces, no ha parado de trabajar.

Sonsoles Óniega llora en directo | Antena 3

La presentadora ha llamado la atención | Antena 3

Sonsoles Ónega aplaude la naturalidad de Albert Espinosa

En la conversación con Sonsoles Ónega, ha conseguido emocionarla. Ella misma ha reconocido que no se esperaba echarse a llorar de este modo, pero no lo ha podido evitar después del testimonio de Albert: «Siempre digo que no perdí una pierna, sino que gané un muñón. La vida consiste en esto, convertir las pérdidas en ganancias».

Al verla totalmente rota y sin poder articular palabra, la Espinosa intentaba ayudarla: «Me encanta mirar el grosor de las lágrimas de la gente y el tuyo es precioso». Ella continuaba llorando, sobre todo cuando el escritor explicaba por qué ha querido hacer este programa y de dónde ha surgido la idea: «El niño más inteligente del hospital murió cuando solo tenía 11 años. Él siempre me dijo que quería hacer el camino hasta casa y me quedé con esta idea. Este programa lo he hecho en su honor y sé que le habría hecho mucha ilusión verte así de emocionada porque tienes una cara muy bonita».

Un poco más tranquila, la presentadora agradecía su visita y también que hubiera compartido su manera de vivir la vida: «Me pongo así por la manera que tienes de explicarlo, es muy mágico. Haces magia con las palabras, que es la única que tenemos los seres humanos para comunicarnos y me parece muy emocionante que estés aquí hoy explicándolo. Tu naturalidad emociona«.