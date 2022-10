Sonsoles Ónega explica que va rebre moltes demandes per culpa d’una feina

Sonsoles Ónega està d’enhorabona gràcies a la seva feina al capdavant del nou programa d’Antena 3, el que està aconseguint unes audiències boníssimes que cap membre de l’equip no s’esperava. La presentadora canviava de cadena inesperadament el mes passat, quan confirmava que l’havien convençut per abandonar el vaixell de Paolo Vasile. Aquest dijous ha tornat a aparèixer a El Hormiguero, només un mes després de la primera vegada, per parlar de les primeres setmanes a la cadena. Ara bé, els millors titulars han tingut a veure amb la seva vida privada.

Ella sempre ha estat molt hermètica pel que fa a la vida familiar, fins al punt que gairebé no se sap res de les relacions que ha tingut. La periodista ha parlat per primera vegada dels fills, de 13 i 10 anys, en aquesta entrevista. I ho ha fet per revelar que li havien fet una petició especial abans de l’entrevista al programa de Pablo Motos: “M’han demanat que no balli perquè s’avergonyeixen de com ho faig. Quan vaig estar aquí l’últim cop i vaig parlar de les faixes que porto, l’endemà no em parlaven. Em van preguntar per què havia parlat d’aquestes coses i em van retreure que hagués ballat perquè volen que assumeixi que no ballo bé”.

Sonsoles ha reconegut que es troben en una edat complicada, però es mostra agraïda que siguin bons nens: “Tinc els seus amics sempre a casa, per això, em sento reclosa en una part de la casa. Deixa’m enviar-los un petonet des d’aquí i dir-los que els estimo molt”.

Sonsoles Ónega revela que va tenir problemes legals per culpa d’una feina

Per una altra banda, Sonsoles Ónega ha tret a la llum els problemes que va tenir en una època de la seva vida per culpa d’un projecte empresarial que va muntar fa uns anys: “Vaig crear una pàgina web juntament amb una amiga que s’anomenava Descubre al infiel. El seu objectiu era caçar els homes que fossin infidels perquè tenia una amiga a qui sempre enganyaven les parelles”.

I en què consistia? “Les noies publicaven les seves experiències amb homes infidels en aquesta web, en la que vam dividir tots els comentaris per barris perquè poguessis tafanejar quins homes eren infidels a cada barri i poder anar a lligar previnguda”. El problema era clar, els homes no estaven d’acord amb què apareguessin els seus noms en aquesta web i van començar a denunciar-la un rere l’altra: “Vam haver de tancar l’invent perquè ens va caure una allau de demandes”.