Paulina Rubio, polémica y maleducada en el retorno a la televisión española

Paulina Rubio ha reaparecido en la televisión española de la mano de Sonsoles Ónega. La periodista de Antena 3 le ha dado la oportunidad de hacerse un hueco a la parrilla después de un tiempo sin saberse nada de ella. La cantante ha protagonizado una polémica tras otra y, en esta ocasión, lo ha vuelto a hacer. El problema ha sido su actitud, la que ha sido mala desde el principio.

La artista mexicana ha llegado tarde a la entrevista y ha pedido perdón a su manera y con la boca pequeña: «Ha sido culpa del tráfico de Madrid«, espetaba sin sentirse ni tal solo un poco mal. No le ha importado que la presentadora reconociera que estaba sufriendo: «Les confesaré que pensaba que no vendría… Iban pasando los minutos y yo no hacía más que preguntar dónde estaba Paulina. ¡Qué estrés me has hecho pasar! Esperándote de hace más de media hora», le ha dicho directamente.

Paulina Rubio la lía en directo | Antena 3

Tampoco ha gustado que se quitara la chaqueta cuando el equipo de sonido le había colocado allí el micrófono. Sonsoles ha intentado arreglarlo, pero ha sido incapaz y han necesitado que entrara una operaria en directo. Un inicio accidentado que no quedaba aquí, puesto que se ha vuelto a sacar el micrófono al considerar que no le quedaba bien. Ante esta actitud, han optado por darle uno de mano para evitar todavía más show.

Como era de esperar, le han criticado mucho a través de las redes sociales porque no ha demostrado ningún tipo de respeto. Además, uno de los aspectos que menos ha gustado es que no tuviera el gesto de quitarse las ojeras de sol durante la entrevista. Por eso, le han dicho de todo al considerar que era otra falta de respeto.

Esta señora está bien? Lo que transmite es demoledor y la imagen, de terror. — Chus Fonte Crespo 🇪🇸🇮🇱🇪🇺 (@FonteChus) May 15, 2023

No la soporto, es desagradable oírla hablar. Que poca educación tiene — Valeria (@valeria26335456) May 15, 2023

Paulina Rubio habla de la relación con Rocío Carrasco y sufre un lapsus importante

Paulina Rubio es muy amiga de Rocío Carrasco, una relación que sorprende mucho. La presentadora se ha interesado sobre este tema y ha sido entonces cuando la cantante ha tenido un lapsus que ha hecho hablar mucho. ¿Por qué? Al confundir a su íntima amiga con su madre muerta en un par de ocasiones: «Si yo te hablo de Rocío Jurado, ¿tú que piensas?», le preguntaba Sonsoles. Y ella respondía: «Es mi hermanita. Estaba hablando con ella hace nada y me ha dicho que estaba en un AVE. La quiero mucho».

Sonsoles le ha preguntado si se refería a la madre (muerta hace 23 años) o a Rocío Carrasco y ha sido entonces cuando Paulina se ha dado cuenta de su error: «No, con Rocío su hija. Su madre y la mía eran amigas, siempre fue como una madre para mí. Con Rocío tengo una de las relaciones de amistad más bonitas que he tenido nunca».

Momentazo de Paulina Rubio en #YAS15May



"Rocío Jurado es mi hermanita, justo estaba hablando con ella que venía llegando de un ave" pic.twitter.com/s3ENMlY6Sl — televisivok  (@televisivok) May 15, 2023

La mexicana ha cantado y bailado en directo: «Después de esta pandemia tan global y tan top , creo que nos ha hecho reset a todos de muchas maneras. Ahora vuelve la Paulina que la gente más echaba de menos», se ha dicho a ella misma. «Estoy en un momento de gloria después de hacer la cosecha con muchos años de trabajo y un catálogo extensísimo con canciones de hace muchos años y también actuales. Conecto con el público de una manera muy simple y vulnerable», ha añadido.

Una cantante que siempre hace hablar muchísimo, sobre todo cuando aparece en televisión y demuestra que tiene un carácter y una personalidad imparables.