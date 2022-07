Colate desvela el seu missatge a Paulina Rubio per la mort de la seva mare

Paulina Rubio està passant una època molt complicada després de la mort de la seva mare a principis de juliol. Fins i tot el seu exmarit, Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate‘, amb qui manté una relació molt dolenta des del seu divorci, ha tingut unes paraules per a ella en aquest complicadíssim moment personal. La cantant ha rebut el suport dels seus fans, amics i companys de professió després de perdre la seva mare a principis de mes víctima d’un càncer de pàncrees diagnosticat el mes de febrer.

En la prèmiere de la pel·lícula Padre no hay más que uno fins i tot Colate ha explicat que va contactar amb ella, amb qui no es parla des de fa anys, per transmetre-li el seu suport en aquests moments. Colate no va anar al funeral de la seva ex-sogra -tot i que el seu fill sí- però malgrat explicar que no té bona relació amb la cantant ha dit que se li va oferir “pel que fes falta”. Per exemple, ha dit, li va dir que portaria el seu fill a casa seva perquè l’acompanyés en aquests moments i va donar el seu condol a tothom qui va veure a la casa. “Em vaig posar a la seva disposició”, ha dit Colate tot i que també ha deixat clar que no creu que la seva relació amb la cantant millori en algun moment.

Amor i odi en la relació de Colate i Paulina Rubio

El germà de la jutge de Masterchef Samantha Vallejo-Nájera i la cantant van començar a sortir junts durant l’agost del 2005. Dos anys després, el 2007, es van casar i el 2010 van tenir el seu únic fill, Andrea. La cantant de Ni una sola palabra i Colate ho van deixar l’any 2014 i no va ser un divorci gens amistós. Van començar una batalla legal i pública per la custòdia del seu fill i van trencar qualsevol tipus de relació després del judici.

Tot i així ara que la mare de la cantant ha mort Colate ha volgut tenir unes paraules sobre ella i s’ha ofert a la cantant pel que pugui necessitar en aquest dolorós moment. La relació, però, sembla que mai millorarà perquè hi ha massa rancúnia pel mig.