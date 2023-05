Carmen Borrego toca fons sense feina ni suport familiar: “No pot més”

Carmen Borrego té preocupats els seus amics perquè veuen que no aixeca el cap. La filla petita de María Teresa Campos encadena un problema greu rere un altre i això els té angoixats, tenint en compte que la situació que travessa empitjora i empitjora. Fonts properes a ella han parlat amb la revista Semana i han deixat clar que la tertuliana de televisió “ha tocat fons i no pot més“.

“Està travessant un dels moments més delicats de la seva vida“, afegeixen en unes declaracions que deixen entreveure que no estaria del tot bé. Als problemes de salut de la mare, que la preocupen molt, se li suma l’enemistat actual amb el seu fill i la jove. No millora la cosa que la seva germana Terelu Campos l’hagi criticat públicament, un distanciament que s’ha fet pal·lès en els darrers dies.

Els amics de Carmen Borrego, preocupats per ella | Semana

Carmen Borrego es quedarà sense feina aviat i això també la preocupa

A més a més, a la feina no té un bon moment tenint en compte que es quedarà sense feina a Sálvame ara que s’ha confirmat la seva cancel·lació: “Ara és conscient que es queda sense feina i que el futur està a l’aire”. Carmen té 56 anys i té la carrera televisiva molt lligada al programa del cor, així que serà difícil trobar alguna alternativa que ompli les seves butxaques.

Carmen Borrego abandona el plató de Sálvame | Telecinco

Diuen que, fins ara, la feina i la teràpia eren el mètode que havia trobat per mantenir-se calmada. De moment se centra en començar a picar portes per no quedar-se sense ingressos en un moment en què no compta amb cap suport familiar. Està a punt de convertir-se en àvia amb el naixement d’un bebè del seu fill, amb qui pràcticament no es parla des que es filtressin uns àudios de la jove en què se la sentia criticar-la.

Han estat uns mesos molt difícils per a ella, sobretot perquè des de Sálvame han volgut explotar el drama familiar per generar minuts de pantalla. Ha tingut taquicàrdies i ha arribat a plorar moltíssim, una situació que confia que ara, almenys, no es faci pública.