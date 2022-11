Carmen Borrego, atesa pels metges en directe: “Té una taquicàrdia”

Carmen Borrego continua immersa en un moment complicat en què se li encadena un problema rere un altre. Els problemes van començar per culpa de la dona del seu fill, que va parlar malament d’ella en uns àudios als que van treure molt de suc a Sálvame. Poc després, la tertuliana va empitjorar les coses en treure a la llum que la jove i el fill estaven esperant un bebè quan ells ni tan sols ho volien dir públicament. I, a partir d’aquí, la pressió s’ha centrat en ella durant cadascun dels programes de Sálvame que han emès des de llavors.

Es troba al centre de la diana i això no agrada a la filla petita de María Teresa Campos, que està farta de rebre un cop rere un altre. Durant la reunió que fan els col·laboradors amb el director del programa, Carmen hauria començat a trobar-se molt malament tot just després de saber que tornarien a parlar d’ella: “S’ha començat a sentir molt i molt accelerada, fins al punt que ha hagut de ser atesa per l’equip mèdic de la cadena”.

Poc després, preocupaven en confirmar que havia tingut una taquicàrdia: “El metge en cap no descarta que hagi de ser traslladada en ambulància si no aconsegueix que se li estabilitzin les pulsacions”. Un ensurt que recordava a l’atac d’ansietat que patia fa només uns dies, també per culpa de tots els comentaris que sentia sobre la seva família.

Carmen Borrego, atesa pels metges en directe | Telecinco

Carmen Borrego pateix un altre ensurt en la seva salut

L’estat de nervis que pateix Carmen Borrego des de fa dies no és sa, sobretot en adonar-se que el tema va a més i que es continua parlant al respecte sense parar. Després d’una bona estona amb el metge, els companys del programa s’interessaven pel seu estat de salut: “De sobte he sentit un dolor al pit que impedia que pogués respirar amb normalitat i això ha fet que m’anés posant més nerviosa, ja que no sabia què m’estava passant. M’han fet un electrocardiograma perquè estava molt nerviosa, però finalment han descartat que hagués d’anar a urgències”.

Un ensurt que torna a col·locar-la en una situació incòmoda, ja que es veu assenyalada sense parar ja sigui per un motiu o per un altre.