Ensurt de Carmen Borrego: atac d’ansietat en directe i guerra familiar

Carmen Borrego protagonitza l’actualitat de la premsa rosa per culpa de la dona del seu fill, a qui han enxampat criticant-la en uns àudios que Sálvame ha aprofitat fins a l’extenuació. La filla petita de María Teresa Campos ha concedit una entrevista sobre el tema, del que ara es penedeix perquè creu que està afectant massa a la família. I és que, poc després de la filtració d’aquestes crítiques, es coneixia que la noia està embarassada.

En el programa d’aquest dimecres, la pressió ha estat tan potent sobre ella que ha acabat patint un atac d’ansietat en directe. Carmen està contenta per la futura paternitat del fill, però alhora considera que la situació amb la jove és insostenible i no sap què fer per solucionar un problema familiar que ha arribat a la premsa… en part, per culpa seva, ja que va ser ella qui va anunciar la gestació de la dona del fill quan ells no havien dit res.

Carmen Borrego, fora de si i entre llàgrimes en directe

“Ho estic passant fatal, no puc ni tan sols respirar. El meu fill està nerviós i ho està passant malament… No hem comès cap delicte i no hem matat ningú. Ara bé, el que he fet està fet. He ficat la pota i el meu fill m’ha demanat que avui no vingués a la feina. Vol que deixi la meva feina a Sálvame“, deia tot just abans de trencar-se totalment i començar a plorar sense consol en directe sota l’atenta mirada dels companys.

Carmen Borrego plora en directe després d’un atac d’ansietat | Telecinco

Carmen està desbordada en aquesta situació i la seva germana ha intentat defensar-la: “Només diré que entre els col·laboradors de Sálvame hi ha una càrrega de cinisme increïble”, recull la revista Semana. La família torna a estar al centre de la diana, el que esquitxa un moment maco en què estan esperant el naixement del nou membre.