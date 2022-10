La Policia Municipal sol·licita unes imatges a ‘Sálvame’: “Una falta greu”

A Sálvame s’han vist coses molt surrealistes, però poques tan impactants com la que s’ha viscut a plató aquest dilluns. El programa del cor de Telecinco ha estat insistint en la mala relació que té Carmen Borrego amb la parella del seu fill, una noia que no ha dubtat en criticar-la públicament. Les seves paraules han generat moltíssima repercussió, fins al punt que l’expectació al seu voltant s’ha incrementat moltíssim.

Un reporter de l’espai de tafaneries l’estava perseguint pel carrer per preguntar-li sobre la polèmica, el que va fer que ella optés per marxar corrents. Visiblement nerviosa, va agafar el patinet i va accelerar per la vorera sense mirar enrere. El problema és que això està totalment prohibit, ja que anava sense casc i a una velocitat molt més alta de la que està permesa. El tertulià Rafa Mora va ser el primer en criticar-la: “No pots anar així per la vorera, molt menys a aquesta velocitat. Podria creuar-se un nen, una persona gran… és que ni tan sols mira cap endavant”.

Les germanes Campos reaccionen a la infracció de la Paola | Telecinco

Carmen Borrego, sense paraules en conèixer el requeriment de la Policia Municipal

El vídeo ha arribat a les mans de la Policia Municipal, que ha trucat al director del programa per requerir que li enviessin les imatges que havien emès perquè acabaven d’aparèixer a televisió: “M’acaben de dir, i no faig broma en absolut, que una persona de la DGT s’ha posat en contacte amb nosaltres perquè volen analitzar les imatges per procedir a multar-la. Ara bé, també la Policia Municipal ens ha demanat les imatges perquè creuen que aquesta és una falta greu. La sanció podria anar entre els 600 fins als 5.000 €. El requeriment no és només del fragment que hem emès, sinó de tot el vídeo en brut… I és això el que els enviarem”.

Carmen Borrego no sabia què dir en conèixer aquesta informació sobre la jove, qui continua formant part de la família encara que hagi parlat malament d’ella davant dels periodistes.