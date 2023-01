Carmen Borrego abandona ‘Sálvame’: “No parareu fins que m’enterreu”

Carmen Borrego ha abandonat el plató de Sálvame entre llàgrimes aquest dimarts, totalment destruïda. La tertuliana, coneguda per ser la filla de María Teresa Campos, fa dies que rep per totes bandes. El seu company Kiko Hernández assegura que la família té un talp entre els seus homes de confiança, el que elles neguen. Com obté la premsa tanta informació sobre elles? Segons el col·laborador, perquè el seu xòfer (a qui la presentadora considera un fill més) les traeix. De fet, continua mantenint que és cert que les hauria gravat i que té en el seu poder unes gravacions molt compromeses que podria arribar a vendre.

La mare no es troba bé, ja que recentment ha hagut de ser ingressada a l’hospital amb anèmia i contusions per una caiguda. És per això que Carmen Borrego ha demanat que les deixin en pau, una petició a la que els companys no han fet ni cas. Ella, totalment superada, ha acabat marxant fora de càmeres enmig d’un fort atac d’ansietat: “Em mantindré al marge i no diré absolutament res sobre el tema. I si he de deixar de treballar a Sálvame, ho faré. Si creus que és el moment de fer això, que Déu t’ho pagui”, etzibava amb ràbia cap a Kiko Hernández.

Era en aquell moment quan començava una discussió entre ells molt forta: “Què brut el que has fet. Ahir els vas dir el mateix als directors? De què vas? Has de tenir por del que dius de la teva família. Ahir li vas dir a la teva germana que parés? Potser has d’anar al psicòleg, no et fot”.

La tertuliana s’ha posat a plorar d’impotència | Telecinco

Carmen Borrego, totalment enfonsada després d’una discussió molt forta amb Kiko Hernández

Carmen Borrego començava a plorar i esclatava contra el company i el programa: “Estic malament, tota la família ho estem. Prou ja, ho sabeu. No vull participar d’això perquè sempre esteu igual. No parareu fins que m’enterreu. Heu fotut la relació amb el meu fill i ara amb la resta de la família. Què és això? Em cago en la p…, tot té un límit i el meu ha arribat avui”. Kiko Hernández continuava com si res, molt enfadat, tot insistint en què no el deixaria de mentider perquè ell sap que és Gustavo el talp i que té gravacions en les que Carmen parla malament de la seva família.

Carmen Borrego esclata en directe a Sálvame | Telecinco

Aquesta no és la primera vegada en la que Carmen assegura que no tornarà al programa perquè s’han passat, així que caldrà veure si realment compleix la promesa o si torna amb la cua entre les cames.