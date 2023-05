Carmen Borrego toca fondo sin trabajo ni apoyo familiar: «No puede más»

Carmen Borrego tiene preocupados a sus amigos porque ven que no levanta la cabeza. La hija pequeña de María Teresa Campos encadena un problema grave tras otro y esto los tiene angustiados, teniendo en cuenta que la situación que travesaa empeora y empeora. Fuentes próximas a ella han hablado con la revista Semana y han dejado claro que la tertuliana de televisión «ha tocado fondo y no puede más«.

«Está atravesando uno de los momentos más delicados de su vida«, añaden en unas declaraciones que dejan entrever que no estaría del todo bien. A los problemas de salud de la madre, que la preocupan mucho, se le suma la enemistad actual con su hijo y la nuera. No mejora la cosa que su hermana Terelu Campos le haya criticado públicamente, una distanciación que se ha hecho evidente en los últimos días.

Los amigos de Carmen Borrego, preocupados por ella | Semana

Carmen Borrego se quedará sin trabajo pronto y esto también la preocupa

Además, en el trabajo no tiene un buen momento teniendo en cuenta que se quedará sin trabajo en Sálvame ahora que se ha confirmado su cancelación: «Ahora es consciente que se queda sin trabajo y que el futuro está al aire». Carmen tiene 56 años y tiene la carrera televisiva muy ligada en el programa del corazón, así que será difícil encontrar alguna alternativa que llene sus bolsillos.

Carmen Borrego abandona el plató de Sálvame | Telecinco

Dicen que, hasta ahora, el trabajo y la terapia eran el método que había encontrado para mantenerse calmada. De momento se centra en empezar a picar puertas para no quedarse sin ingresos en un momento en el que no cuenta con ningún apoyo familiar. Está a punto de convertirse en abuela con el nacimiento de un bebé de su hijo, con quien prácticamente no se habla desde que se filtraran unos audios de la nuera en los que se la sentía criticarla.