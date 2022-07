Carmen Borrego s’estrena com a directora de ‘Sálvame’

Sálvame continua immers en una època de molts canvis. Han travessat una crisi d’audiència sense precedents que els ha forçat a fer fora a alguns dels personatges amb més trajectòria a dins del programa. Han canviat els gràfics, han introduït noves seccions i també han fet algun fitxatge. L’últim que han provat? Que els col·laboradors interpretin el paper de director de l’espai algun dia. La primera en intentar-ho ha estat Carmen Borrego, la filla petita de María Teresa Campos.

Després de molts anys fora del programa per les crítiques ferotges que li dedicaven els companys, va acceptar tornar-hi a canvi d’un bon grapat de diners. Des de llavors, la periodista ha acceptat sotmetre’s a un munt de reptes diferents. I, com dèiem, aquest dilluns no ha dubtat en demostrar que pot ser una bona directora del programa. I com ha aprofitat aquest poder? Bàsicament, fent que tothom es disfressés d’un personatge de Las chicas de oro per fer un homenatge al seu 30è aniversari.

Per tal d’organitzar quins papers hi hauria i quin col·laborador faria de cadascú, Carmen va crear un grup de Whatsapp en el que va deixar fora Pipi Estrada (excunyat amb qui no té bona relació). Tots junts van gravar un episodi que ha agradat moltíssim a la xarxa, tot omplint-se de comentaris que van aplaudir la idea i execució de Carmen Borrego.

Los colaboradores aparecen caracterizados de 'Las Chicas de Oro' para hacer un homenaje a la mítica serie 😉 https://t.co/E3TQIbRiOv — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 25, 2022

Carmen Borrego aprofita per deixar anar una bomba sobre José Ortega Cano

Ara bé, no hem d’oblidar que estem parlant de Sálvame i que aquí el que interessa és què expliquen sobre els famosos. Carmen Borrego va tornar a ser protagonista de la tarda gràcies a la informació que havia aconseguit sobre la crisi matrimonial de José Ortega Cano i Ana María Aldón. La parella té un fill en comú, però sembla que ni tan sols això els dona ales per voler continuar junts. Ella ha reconegut públicament aquest cap de setmana que encara viuen junts, però no nega estar buscant casa pròpia.

Què ha passat entre ells? Segons la presentadora, Ana María s’hauria assabentat que Ortega Cano estava fent “moviments” que la perjudicarien a ella i al nen que tenen en comú. A què es refereix? A posar la casa familiar a nom de Gloria Camila, la filla que va tenir amb Rocío Jurado. A Ana María Aldón no li hauria agradat aquesta decisió, tenint en compte que llavors està deixant sense herència el fill que tenen en comú ells dos.

“Ana María té una gran preocupació i és què passarà amb el nen si se separen. En quines condicions quedarà? Ella vol lluitar fins que tingui clar què passarà. Està espantada pels moviments que puguin afectar-la a ella com a mare”. En cas de confirmar-se aquesta informació, s’estaria demostrant que la base dels seus problemes és econòmica. De moment cap dels dos protagonistes no ha parlat de separació com a tal, però queda clar que no travessen el seu millor moment i que podrien tallar en qualsevol moment.