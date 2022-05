Carmen Borrego revela com Pipi Estrada li feia el salt a Terelu Campos

Pipi Estrada s’ha convertit en nou tertulià de ‘Sálvame’. I es tracta d’un fitxatge que no ha agradat a molts. Entre ells a Terelu Campos, qui va ser parella del reporter, i a la seva germana, Carmen Borrego. De fet, la relació entre Pipi i Terelu va acabar molt malament, sobretot a conseqüència de les contínues infidelitats per part del periodista.

I ara ha estat la seva germana Carmen qui ha explicat com es produïen aquestes infidelitats. “Ell mai va ser fidel a Terelu, crec que aquesta paraula no la coneix. I crec que no va ser mai una relació bonica”, ha començat revelant la també filla de María Teresa Campos.

I, en aquesta línia, ha continuat: “Crec que la meva germana va patir moltíssim des del començament. I no hi ha res pitjor que tenir una relació i viure constantment amb ansietat i intranquil·litat”. A més, s’ha dirigit explícitament a Pipi: “No hi ha ningú més mentider que tu en el món. Ets un fantasma, i ho has estat sempre”.

Carmen Borrego – Telecinco

“Pipi Estrada és un fantasma”

“Has estat parlant tot el que has volgut, t’han posat una demanda, l’has perdut, no has pagat i ara tornes de nou a parlar? Quina poca classe que tens!”, s’ha queixat la germana de Terelu Campos. “La meva germana va tenir molt clar des del començament moltes coses i crec que és la pitjor relació que ha tingut la meva germana”, ha confessat.

“És la relació amb la que pitjor ho va passar en el moment i després. Pipi em sembla un fantasma i una persona molt desagraïda. La meva germana és va portar amb ell meravellosament, i ell no va respondre de la mateixa manera. Mai”, ha afirmat.

I, finalment, ha donat la gran notícia: “Ell vivia amb Terelu i no pagava res. Però pagava el lloguer d’un pis, i l’utilitzava per mantenir trobades sexuals amb altres dones”.