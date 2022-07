Pipi Estrada revela quants diners guanya a ‘Sálvame’

Pipi Estrada ha estat protagonista del Sálvame d’aquest dijous, un programa en què s’ha enfrontat al pont de les emocions, una secció nova en què els col·laboradors se sinceren sobre diversos aspectes de la seva vida privada. En cas del tertulià, que va patir un accident de trànsit greu fa unes setmanes, ha parlat sobre els problemes econòmics que travessa des de fa temps.

El col·laborador va arribar a fer molts diners a televisió, una època daurada que ha quedat enrere. Ja no cobra el mateix que abans, per una banda, al que s’ha de sumar la important indemnització que ha de pagar a Terelu Campos. La seva ex va demandar-lo per haver explicat intimitats de la seva vida sexual en una entrevista a Playboy, per la qual cosa encara està pagant la multa que van imposar-li.

Pipi Estrada, amb un sou molt baix per culpa d’una condemna

Visiblement enfadat, Pipi Estrada reconeixia que s’està quedant sense diners per culpa d’aquesta multa: “M’he convertit en l’empleat del mes de Terelu Campos. Vinc a Telecinco a les tres de la tarda i marxo a les nou de la nit per només 100 €“. Tenint en compte que assegura que va arribar a cobrar 8.000 € al mes, el que ingressa ara sembla irrisori: “L’altre dia em van dir que m’han retingut gairebé 25.000 € ja, així que sembla que el deute de 60.000 € va baixant. El problema és que estic travessant un moment de tensió financera i he de fer enginyeria per afrontar tots els pagaments i poder arribar a final de mes”.

El periodista esportiu diu que ha parlat amb diversos experts, els qui li haurien recomanat fer una revisió de les quantitats perquè creuen que la condemna va ser massa elevada: “Tot això és molt cruel. Entenc el dret a l’honor i la privacitat i sé que el que vaig fer no era molt cavallerós o ètic. El que vulguis, sí, però no un delicte. No per a mi. I ara la meva manera de demanar perdó a Terelu és pagant, suposo”.

A qui sí que li vol demanar perdó en majúscules és a la seva primera dona, a qui va ser infidel amb Terelu: “Ella és una dona meravellosa i una mare exemplar. Em penedeixo d’haver-li pres l’anonimat i de l’escarni públic que va viure per culpa meva. Si aquella portada amb Terelu no hagués vist la llum, jo seguiria amb ella perquè això de Terelu era una aventura en un principi”.

Pipi Estrada s’enfronta a l’excunyada a Sálvame | Telecinco

Carmen Borrego, indignada amb Pipi

Les seves paraules no han convençut a Carmen Borrego, la seva excunyada. La germana de Terelu ha lamentat que continuï fent diners a costa seva: “Sempre t’has aprofitat d’ella per tenir minuts de televisió. Et vas aprofitar d’ella quan éreu parella i ho continues fent encara ara”.