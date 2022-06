Pipi Estrada pateix un accident de moto: foto impactant a l’ambulància

Pipi Estrada ha patit un accident de moto greu, un incident que ha preocupat molt els seus seguidors en publicar-se una imatge en què se’l veu en ambulància i amb ferides al coll, al colze i als genolls. La caiguda hauria estat molt forta per culpa d’un taxista que hauria envaït el seu carril i l’hauria desplaçat amb el lateral del cotxe. Afortunadament, es troba bé i les conseqüències no han estat tan greus com podrien haver estat. Ell mateix ha volgut tranquil·litzar tothom amb un missatge en el seu perfil d’Instagram: “Acabo de tenir un accident amb la moto, però estic bé. Tranquils tots aquells que m’estimeu, que encara no m’ha arribat l’hora. Estic bé”, ha escrit.

Poc després, El Chiringuito el trucava en directe per interessar-se sobre el seu estat de salut després de l’accident. En una trucada telefònica, el tertulià Pipi Estrada donava més informació: “Estic en un taxi perquè m’acaben de donar l’alta, estic contusionat. La fotografia és de dins de l’ambulància, que ha arribat al lloc de l’accident de seguida. Em van fer allà les primeres cures perquè jo estava sagnant per les cames i pels braços. La veritat és que he tingut molta sort, dec tenir un àngel de la guàrdia amb mi perquè l’impacte ha estat fort”.

“Anava a la moto i, de sobte, el taxista va envair el meu carril i em va desplaçar amb el lateral. La sort que he tingut és que en el primer impacte vaig poder aguantar bé la moto, però és clar… El millor és que gràcia a aguantar bé el primer impacte, la caiguda ha estat menys violenta. En cas d’haver caigut en aquell primer impacte, crec que hauria estat molt pitjor. A més a més que en aquella zona i a aquella hora hi havia moltíssim trànsit, així que podria haver estat pitjor. De la caiguda tinc la zona cervical i de l’esquena contusionades. Ara bé en les radiografies, per això, afortunadament no es veu cap tipus de fractura. Sóc dur com una roca, teniu Pipi per a estona encara. Aquesta trucada ha estat una vitamina per reanimar-me encara més”, deia més animat.

😥"Un taxista INVADIÓ mi carril y me DESPLAZÓ con el lateral del coche"😥



🤕Rodilla, codo, cuello…



💥🛵@PipiEstrada1 está explicando el duro accidente de moto sufrido en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/lPMAHyuGdy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2022

Míriam Sánchez publica un tuit incendiari i l’acaba esborrant

La col·laboradora de televisió Míriam Sánchez, que ha tingut una relació sentimental amb Pipi i que té una filla en comú amb ell, va publicar tot just després un tuit incendiari en el que acusava Sálvame directament de ser els culpables: “Pipi està sotmès a moltíssim estrès des de fa setmanes i les conseqüències… Acaba de tenir un fortíssim accident de moto amb diverses lesions. Espero que tot surti bé per l’estima que sobrepassa el dany que em va fer i potser li vaig fer jo a ell també. Ajudeu-lo, si us plau”, deia en un missatge en el que etiquetava Jorge Javier Vázquez.