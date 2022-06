Leticia Sabater pateix un atracament amb violència en una benzinera

Leticia Sabater ha estat notícia recentment per les múltiples operacions estètiques a les que s’ha sotmès, en les que s’ha gastat més de 15.000 € només aquest any. Si avui se’n parla d’ella, però, és per una notícia dolenta. La cantant barcelonina ha patit un atracament en una benzinera que l’hauria espantat moltíssim.

Quatre homes haurien aprofitat que estava netejant el cotxe quan van agafar-la pel coll per robar-li el Rolex de diamants que duia posat, valorat en 22.000 €. A més a més dels diners que li va costar, asseguren que és un rellotge de gran valor sentimental per a ella.

Un d’ells s’hauria apropat a ella i li hauria començat a parlar en francès. Va ser llavors quan la va agafar pel coll i li va fer la traveta per llançar-la a terra. Afortunadament, ella no va patir danys més enllà del robatori en si. Tot just després, la cantant hauria acudit a la policia per denunciar-ho tal com informa Fórmula TV. Els fets haurien tingut lloc el passat divendres 24 a Marbella a plena llum del dia, el que ho fa tot encara més rocambolesc.

Leticia Sabater ha patit un atracament | Telecinco

Leticia Sabater es recupera de l’atracament

L’artista es troba de gira per tota Espanya, la que havia aturat per gaudir d’unes petites vacances entre actuació i actuació. Ara es recupera de l’ensurt i de les petites ferides que li va causar la caiguda a terra, un atracament del que ara la policia intenta descobrir els culpables gràcies a les càmeres de seguretat de la benzinera. De moment no se sap res més i ella tampoc no s’ha pronunciat al respecte, així que caldrà esperar per veure com avança la investigació i si hi ha sort i capten quina és aquesta banda d’atracadors que ha robat el rellotge a la cantant després d’agafar-la per sorpresa i agredir-la a plena llum del dia.