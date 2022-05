Leticia Sabater lloga el seu pis: preu desorbitat i decoració curiosa

Leticia Sabater té diversos projectes entre mans, el que confia que pugui ajudar a la seva economia. La cantant catalana mai no s’ha tallat a l’hora de parlar sobre diners, així com tampoc no oculta quines propietats té. Després d’una carrera artística de tants anys, ha aconseguit una bona cartera. Guanya diners per la seva feina, però també pels dos pisos que té llogats.

La revista Semana ha conegut detalls sobre aquestes transaccions econòmiques. L’empresària hauria decidit no arriscar i a partir d’ara demanarà el lloguer de la casa de Marbella per avançat. De fet, estaria sol·licitant als inquilins que abonen un any sencer i dos mesos de fiança si volen llogar-la. Per tal de trobar algun interessat, ha decidit col·locar-ne un anunci en una plataforma immobiliària molt coneguda. En ella, hauria publicat fotografies de l’exterior i de l’interior.

Així és l’exterior del pis de Leticia Sabater | Idealista

Com és la casa que lloga Leticia Sabater a Marbella?

Parlem d’un pis de la Costa del Sol de 120 metres quadrats amb dues habitacions, una gran terrassa i garatge. El millor d’aquest immoble de Marbella que forma part d’una zona comuna amb jardí i dues piscines. Lloga la casa amb tots els mobles, fins i tot amb alguns marcs de fotos en els que se la distingeix a ella. Pel que fa als mobles, destaca una butaca en forma de mà, un llit rodó o diferents elements de decoració de marques de luxe. En les fotografies es fa palès que el pis té molta lluminositat i que, en ell, barreja diversos estils.

La casa canvia de preu depenent de la temporada. Leticia Sabater el lloga per 2.000 € al mes amb tot un any per avançat i una fiança extra de dos mesos, el que demostra que no vol tenir ensurts amb gent que deixi de pagar el lloguer. També ofereix l’opció d’allotjar-s’hi durant exclusivament durant els mesos de juliol, agost i setembre. En cas d’escollir llogar-la en aquesta temporada alta, el preu passa a 5.000 € al mes. I en cas de voler estar-hi només una nit per poder dir que has dormit a casa de Leticia Sabater? Aquesta opció està disponible per 175 €.

Aquesta és la segona residència de la cantant, que hi ha passat moments molt divertits. Actualment, ella viu de lloguer en un pis situat en una urbanització de Madrid pel que paga 1.600 € al mes. El que queda clar és que a la cantant li anirà molt bé trobar un inquilí per a aquesta residència.

Leticia Sabater té un llit rodó a casa | Idealista

Una de les habitacions de la casa de la cantant | Idealista

Alguns dels mobles més curiosos de la casa de Leticia Sabater | Idealista

Una font d’ingressos per a Leticia Sabater

Aquesta pot ser una bona via d’ingressos per a Leticia Sabater, que podria arribar a guanyar 24.000 € l’any o 15.000 € si trobés algú que volgués estar-s’hi durant l’estiu. Amb aquests diners podria fer front a alguna de les múltiples operacions estètiques que es realitza habitualment, en les que es deixa una gran quantitat de diners cada any. No sempre queda bé, per això, el que provoca que encadeni una intervenció rere una altra. Fa un parell de mesos, de fet, va ser notícia per aparèixer amb la cara desfigurada després d’una operació en la que va retocar-se diverses parts de la cara, el que va provocar que se li inflamés moltíssim i tingués el rostre desfigurat durant uns quants dies. El postoperatori va ser complicat, però no se’n va amagar i va mostrar les fotografies.