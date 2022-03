Fotos impactants de Sofía Cristo, irreconeixible després d’una operació

Les clíniques d’estètica estan plenes de famoses dia rere dia, especialment aquelles que ofereixen cirurgia facial pensada per dissimular imperfeccions i endarrerir l’aparició d’arrugues. Sofía Cristo és una habitual dels retocs, el que ha heretat de la seva mare Bárbara Rey. Totes dues acostumen a injectar-se Botox de tant en tant, encara que en aquesta ocasió la DJ ha anat més enllà. La revista Semana publica en exclusiva una fotografia de Sofía a la sortida d’una operació, una jove coneguda per la seva família, l’addició a les drogues que va superar i també per aparèixer en un munt de realities de Telecinco.

Als 38 anys, l’estrella televisiva s’ha tornat a deixar captivar pel bisturí i ha passat per quiròfan per deixar enrere alguns complexos. Com és habitual en els primers dies després d’una operació, Sofía apareix amb la cara desfigurada molt inflamada. Totalment irreconeixible, també se la veu amb un embenat compressiu. Encara ha de dur la fèrula, el que indica que el retoc és recent i es troba enmig del postoperatori.

Pel que indiquen aquestes impactants imatges, Sofía Cristo hauria optat per una operació que compaginaria diversos retocs. Els llavis se li veuen inflamats, així com la resta de la cara. Mentre es recupera, opta per sortir al carrer i fer passejos tranquils sense importar-li que la captin els fotògrafs. Encara haurà de passar cert temps abans de poder veure el resultat final del seu retoc facial, per la qual cosa és probable que no la veiem a televisió en una temporada.

Sofía Cristo, irreconeixible després d’una operació estètica | Semana

D’aquesta manera, Sofía Cristo se suma a la llarga llista de famoses que posen les seves cares en mans de cirurgians plàstics que intenten millorar els seus aspectes. L’última en presumir d’haver passat per quiròfan va ser Leticia Sabater, una de les cantants catalanes amb més operacions estètiques. En el seu cas, també va veure’s una fotografia en la que se la veia totalment desfigurada i inflada. Sembla que no els importa haver de passar uns dies amb aquests problemes, ja que confien que el canvi farà que hagi valgut la pena tant de patiment.