Sofía Cristo relata com va explicar a la seva mare que prenia drogues

Sofía Cristo ha acompanyat a la seva mare, Bárbara Rey, en l’entrevista que Bertín Osborne li ha fet pel programa ‘Mi Casa es la tuya’, de Telecinco. I la també filla d’Angel Cristo s’ha sincerat amb Claudia, la filla de l’anfitrió, a qui ha parlat extensament sobre la seva addicció a les drogues, i com va aconseguir sortir-ne. “Jo des dels 15 anys sabia que tenia una addicció. Però són moments de realitat. El que jo sentia no era normal”, ha començat explicant Sofía.

Sofía Cristo al programa ‘Mi casa es la tuya’ | Telecinco

En aquesta línia, ha continuat: “Sempre que jo provava una substància, m’agradava més que als altres. Jo provava un porro, i m’agradava més. Provava la cocaïna, i m’agradava més que a la resta. Jo sempre més. I jo volia consumir sola, més, i sempre”. Preguntada per si en aquells moments no pensava en el seu pare, a qui havia vist drogar-se i estar molt malament, la filla de Bárbara Rey ha respost: “És com quan veus un accident de cotxe a les notícies, i sempre penses que a tu mai et passarà. I a mi em passava això. I jo mai vaig pensar que acabaria internada en un centre”.

Sofía Cristo | Telecinco

La confessió a Bárbara Rey

“Mai vaig pensar que em podia enganxar tant. Pensava que tenia un problema, però no era del tot conscient”, ha recordat. Sofía també ha estat preguntada pel moment en què va decidir deixar-ho: “Ho recordo perfectament. Estava plorant, i em mirava al mirall i em preguntava què estava fent amb la meva vida. Sabia que no era jo, que era una altra persona, que havia perdut tota la meva essència. I llavors va ser quan vaig decidir confessar-me, i explicar-li a la meva mare”.

“Vaig trencar a plorar com una nena petita, vaig caure de genolls, la meva mare també va començar a plorar preguntant-se què havia fet malament. I jo li demanava perdó a ella, i ella a mi. Va ser molt bonic. I així va començar el meu camí en la recuperació”, ha conclòs Sofía.