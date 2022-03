Bárbara Rey reconeix que ha hagut de dormir al carrer: “He passat gana”

Una entrevista de Bárbara Rey pot arribar a ser molt llaminera, ja que la vida de la vedette no ha estat gens fàcil. Els seus inicis en la professió van estar marcats pels problemes econòmics, també va patir maltractaments durant el matrimoni amb Ángel Cristo i ha hagut de fer front a la drogoaddicció de la filla. De tot això ha parlat en la conversa que ha mantingut amb Bertín Osborne, que l’ha entrevistat a Mi casa es la tuya aquest dilluns. No han mencionat la seva aventura amb Joan Carles de Borbó, per això, incomprensible tenint en compte que aquest és el tema d’actualitat que envolta la Bárbara des de fa mesos.

Bárbara mai no havia estat tan sincera sobre les dificultats econòmiques que va travessar quan era jove: “Vaig passar molta gana, però gana de debò. Vaig treballar de gogó en una discoteca, però amb això tampoc no tenia prou diners. Vaig haver d’agafar un apartament horrible amb una amiga perquè no ens podíem permetre res més. Només et diré que he dormit al carrer en dues o tres ocasions. Estava desesperada i vaig dormir en un banc”. Això hauria passat quan ella era menor d’edat encara, moment en el que els pares podrien haver-la ajudat. En aquell moment tenien molts diners, però ella no els volia preocupar: “No volia que m’obliguessin a tornar al poble. Jo volia viure a la ciutat, encara que hagués de dormir al carrer”.

Sobre el que també que ha parlat ha estat sobre la relació amb el domador de lleons, Ángel Cristo. Reconeix que van separar-se perquè ell la maltractava “psicològicament i també físicament” des del principi de la relació: “Ell tenia un problema que va accentuar-se amb la droga. Vaig dir prou en veure que donava drogues a la nostra filla quan només tenia 15 anys perquè deia que així es drogava amb substàncies de més qualitat que les que trobaria fora de casa. Li estava donant drogues a una nena de 15 anys, per favor”.

Aquesta situació va afectar moltíssim a la seva filla, a Sofía Cristo, que ha intervingut en l’entrevista per confessar que ha patit una addicció molt forta que la va forçar a estar ingressada en una clínica: “Ara fa nou anys que no consumeixo drogues ni alcohol”, deia orgullosa de la seva evolució.

L’entrevista ha mostrat la Bárbara Rey més indefensa, però pot estar contenta perquè el seu amic Bertín Osborne no l’ha posat en cap compromís i ni tan sols li ha preguntat sobre la polèmica dels diners que hauria demanat a la Casa Reial a canvi del seu silenci sobre l’aventura amorosa amb Joan Carles. Una conversa planera i sense cap pregunta compromesa que ha tornat a la vedette a la primera línia mediàtica.