Leticia Sabater apareix amb la cara desfigurada després d’una operació

Leticia Sabater ha passat per quiròfan moltes vegades. La cantant catalana s’ha sotmès a un munt d’operacions estètiques, les que han canviat radicalment el seu aspecte. El seu principal objectiu era dissimular l’estrabisme que pateix però no s’ha quedat contenta amb això… ja que també s’ha injectat Botox per eliminar les arrugues, s’ha retocat els pòmuls, el nas, els pits i els glutis. Aquest cap de setmana ha aparegut a Sálvame Deluxe per mostrar el resultat de la darrera operació, en la que s’ha retocat diverses parts del cos: “M’he gastat 15.000 € i ha estat l’operació més llarga que m’he fet mai. He estat vuit hores a quiròfan! Em vaig operar fa tres setmanes i encara no estic recuperada al 100%, ja que necessitaré uns dos mesos més”. El que més ha impactat aquest cop ha estat la fotografia que ha compartit del moment posterior a la intervenció, en la que apareix amb la cara completament desfigurada i plena de blaus.

Leticia Sabater apareix amb la cara completament desfigurada després de l’operació | Telecinco

L’artista de La salchipapa és una addicta al bisturí, el que fa que sàpiga que aquest és un efecte temporal que acaba desapareixent. Ara bé, això no impedeix que hagi sorprès moltíssim veure-la així. Ha passat gairebé un mes des de llavors i ara està molt millor: “Estic molt contenta perquè no tinc cap arruga. La gent m’atura pel carrer i em diu que estic molt guapa”. El que molts es pregunten és d’on treu tants diners, ja que el passat mes d’octubre ja va gastar-se 25.000 € en passar per quiròfan…

I què diu als detractors que l’acusen d’estar desfigurant-se i espatllant-se? Que no tenen ni idea: “Jo no tinc addicció a les operacions. L’única que m’he fet per caprici ha estat la de marcar-me les abdominals. Tota la resta d’intervencions, les necessitava“. Una entrevista que ha servit per veure el seu nou aspecte, el que segurament canviarà aviat.