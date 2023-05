Paulina Rubio está paseándose por los platós de la televisión española y esto está haciendo las delicias de sus fans más alocados. La cantante mexicana nunca pasa desapercibida, pero es que en las dos últimas entrevistas que ha concedido se ha pasado de vueltas.

La primera al quedarse sorprendida por su actitud extravagante -y maleducada- era Sonsoles Ónega, mientras que la última víctima ha sido Eva Soriano. La presentadora le ha invitado en su programa de Movistar+ sin esperarse que acabara protagonizando una escena lamentable en directo.

En primer lugar, muchos han criticado que volviera a tener una falta de respeto hacia la cómica al no quitarse las gafas de sol durante su intervención en plató. Más allá de este gesto de diva, Paulina Rubio ha demostrado que sabe liarla y que no le importa mostrar una cara totalmente loca y fuera de sí.

Paulina Rubio muestra su peor cara en una entrevista surrealista

¿Qué ha hecho en esta ocasión? La exitosa artista estaba aplaudiendo las raíces españolas de su hijo, a quien tuvo con Colate Vallejo-Nágera (el empresario y hermano de la cocinera de Masterchef ). Eva Soriano no sabía que habían tenido un hijo juntos y así se lo reconoció: «Ah, creía que con esto que decías que tenías un trozo de España en casa te referías al hecho que habías cogido alguna piedra del Teide o algo similar», decía en broma.

Pues bien, parece que a Paulina no le habría gustado teniendo en cuenta la reacción que tuvo entonces: «¡Qué mala!», estallaba de una manera muy exagerada. Y, de repente, se levantaba y se colocaba de espaldas a la presentadora: «Puedes limpiarme el culo si puedes, coño«. Cómo era de esperar, la presentadora se quedó con la boca abierta y le hizo repetir qué había dicho porque no lo había entendido. Paulina lo volvió a decir, sin ningún problema: «¡Que me limpies el culo! No es cierto, ¡qué mala!«, decía gritando y sin ningún tipo de sentido con una actitud sumamente exagerada.

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ (@showriano) May 17, 2023

Paulina Rubio, desagradable con Eva Soriano | Movistar+

Eva Soriano no sabía qué hacer y su cara era un poema, totalmente en shock: «¿Pero esta expresión qué es?«, le preguntaba. Y Paulina Rubio continuó haciendo más y más surrealista el momento: «¿Me estás tomando seriamente o me estás tomando de…?», decía antes de soltar un grito que descolocó todavía más la gente presente a plató. Quería decir, con esto, que ¿todo era una broma? Realmente nadie entendió qué había pasado y es por eso que el video se ha viralizado rápidamente.

Esta no esta bien,la falta de educación ir con gafas de sol a un programa y las tonterías que dice — l.r (@lucia281) May 18, 2023

Ésta mujer está fatal, no sé si por las drogas o problemas psicológicos. Parece una parodia de sí misma… — Albu (@Alo8homora8) May 18, 2023

no puede ser esto verdad — 📝 (@divinefemeninee) May 17, 2023