Pilar Rubio acusa els productors d’OT de boicotejar el programa des de dins

Pilar Rubio va ser la presentadora d’Operación Triunfo 2011, una edició que va emetre’s a Telecinco després d’haver estat un programa de TVE històricament. Aquella experiència va ser un desastre i la cadena va decidir eliminar el programa de la graella poc després, un fiasco que molts van relacionar amb la presentadora. Van arribar a acusar-la de ser la culpable directa del fracàs del concurs, una polèmica a la qual ha fet referència en una entrevista que arriba dotze anys després d’allò.

Enfadada per aquella acusació, ara és ella qui assenyala als culpables. Fa uns anys va dir-se que els productors van boicotejar la seva feina perquè li enviaven els guions molt tard. Ara, Pilar Rubio confirma que és cert: “Sí, o no me’ls enviaven o no rebia instruccions per l’orellera. Aquell era un boicot que em feia sentir desubicada. Va ser bastant dur perquè, al final, jo era la cara visible i la gent no entenia el que estava passant. Jo sempre he estat molt respectuosa i mai no he volgut entrar en això. Vaig passar i punt. Evidentment, la manera de boicotejar un programa, com estaven fent els productors, era atacant la presentadora“, diu a Bluper.

Pilar Rubio acusa els productors d’OT de boicotejar el programa | Telecinco

“Jo no volia fer assajos generals, marxava dies abans i demanava informació. Era jo qui em buscava com poder fer un directe de tres hores i controlar la situació. Em deien que era un programa en moviment, que no tenien res… No, era molt dur. Em va enxampar en una època en la qual jo era més jove i no pensava que hi havia gent que pogués fer allò, boicotejar el seu mateix format”, afegeix. I per què creu que feien allò? “Per guerres en la direcció, la productora i la cadena. No interessava seguir amb aquella unió i volien boicotejar-lo des de dins“.

Pilar Rubio assegura que no tornaria a presentar Operación Triunfo

D’aquella mala experiència va aprendre a dir que no: “Es poden fer les coses bé o malament i, en aquella època, feia el que em deien i intentava treure allò endavant. Era impossible quan dues persones, que eren els productors, estaven boicotejant el programa. Per respecte a la cadena i a Paolo Vasile no volia ficar-me en embolics”.

Li han preguntat si acceptaria una hipotètica oferta d’Amazon Prime Video per posar-se al capdavant de la nova versió d’OT que estrenaran aviat i la seva resposta ha estat categòrica: “No és un programa en el qual em vegi ara i menys amb tot això perquè no en tinc un bon record. No va ser culpa meva, evidentment, però de tot se n’aprèn”.