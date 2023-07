Marta Chávarri ha estat trobada morta aquest matí als 62 anys. Res no feia sospitar que estigués malalta, tenint en compte que se la va veure bé a la boda del seu fill Álvaro Falcó i que fa pocs dies la van fotografiar mentre passejava pels carrers de Madrid amb la seva neta, de només un mes d’edat. Fonts familiars han confirmat a Europa Press que ha estat l’assistenta qui s’ha trobat el seu cadàver quan ha arribat a la casa a les cinc del matí. Ràpidament hauria avisat el fill i als equips mèdics, qui no haurien pogut fer res per salvar la vida de l’aristòcrata.

No hi ha més informació al respecte i, per tant, es desconeix el motiu de la seva mort. A falta de ser confirmat per l’autòpsia, però, alguns periodistes deixaven caure que podria haver patit un atac de cor fatal. Paloma Barrientos, en canvi, diu que li asseguren que hauria tingut un infart cerebral i que aquesta ja va ser la causa de la mort de la seva mare.

Mor Marta Chávarri als 63 anys | Europa Press

Qui era Marta Chávarri?

Marta Chávarri era una dona molt coneguda en la premsa del cor. Era el 1982 quan es va casar amb Fernando Falcó, 20 anys més gran que ella i tiet de Tamara, el que automàticament la va convertir a ella en Marquesa de Cuba gràcies a aquest matrimoni amb l’aristòcrata. Amb ell va ser mare d’Álvaro, el seu únic fill i ara hereu de tota la seva fortuna. També va estar casada amb Alberto Cortina, un dels empresaris espanyols més importants del país.

Marta va tenir protagonisme a les revistes, sobretot des que aparegués en una portada d’Interviú que va fer la volta al món. Des del 2013 no se sabia gaire cosa d’ella, moment en què va patir una caiguda al lavabo que li hauria causat molts problemes físics. En els anys 90, ella va ser una de les dones de moda i una figura destacada en l’alta societat. Ara la seva mort sobtada ha deixat tots els amics i família devastats.