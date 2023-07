Discurs tendre de Shakira després de la nova acusació d’Hisenda

Shakira ha estat l’estrella indiscutible dels Premis Juventud que s’han entregat aquest dijous a Puerto Rico. Acompanyada dels dos fills i amb un vestit vermell molt provocatiu, ha acudit a la cita que suposava la seva primera aparició pública després de la nova acusació d’Hisenda. Visiblement emocionada, no es creia que l’haguessin premiat amb vuit guardons per les últimes cançons que ha publicat, la gran majoria d’elles contra Gerard Piqué arran de la separació.

En el seu discurs d’agraïment, ha volgut dedicar aquest reconeixement a una legió de fans molt fidels a qui diu que els hi deu tot: “Com a artista he tingut la immensa sort de treballar amb un gran segell discogràfic i de col·laborar amb increïbles productors i artistes, però la meva sort més gran ha estat la de tenir els fans que tinc. M’heu inspirat a superar-me i a no rendir-me, quan vaig tenir dubtes sobre mi mateixa vau ser vosaltres els qui vau fer que tornés a creure en mi. Quan em vaig sentir fràgil em vau omplir de força i també em vau acompanyar i protegir quan em vaig sentir sola. M’heu demostrat la vostra lleialtat. Per vostès vull ser una millor música, una millor artista i, si puc, una millor persona”.

Shakira, molt emocionada en rebre els premis | Youtube

Shakira assegura que motiva els fills perquè lluitin contra les injustícies

En una altra part del discurs, Shakira aprofitava per criticar la gran diferència d’oportunitats que existeix al món: “Hi ha llocs en els quals la gent neix pobre i mor pobre perquè no tenen l’oportunitat de rebre una educació de qualitat. També es discrimina a la gent per les seves preferències sexuals, el color de la pell i la seva classe social. Vivim en un món imperfecte que està sotmès a un canvi constant”.

I ha estat aquí quan ha aprofitat per treure a la llum una anècdota personal del fill gran: “Quan el meu fill de 10 anys em diu amb tristesa que un amic seu diu que vol canviar-se el color de la pell, només em queda com a mare demostrar-li que no s’ha de callar callat. El que ha de fer és aixecar la mà i fer servir la seva veu per queixar-se de tot això. Vull que els meus fills entenguin que per a ser un agent de canvi no cal ser una estrella del pop femenina i no has de tenir una fundació benèfica, no has de ser polític o ocupar en lloc de poder. Per ser agent del canvi només has de diferenciar el que està bé del que està malament”.