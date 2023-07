Discurso tierno de Shakira después de la nueva acusación de Hacienda

Shakira ha sido la estrella indiscutible de los Premios Juventud que se han entregado este jueves en Puerto Rico. Acompañada de sus dos hijos y con un traje rojo muy provocativo, ha acudido a la cita que suponía su primera aparición pública después de la nueva acusación de Hacienda. Visiblemente emocionada, no se creía que le hubieran premiado con ocho galardones por las últimas canciones que ha publicado, la gran mayoría de ellas contra Gerard Piqué a raíz de la separación.

En su discurso de agradecimiento, ha querido dedicar este reconocimiento a una legión de fans muy fieles a quienes dice que se lo debe todo: «Como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi suerte más grande ha sido la de tener los fans que tengo. Me habéis inspirado a superarme y a no rendirme, cuando tuve dudas sobre mí misma fuisteis vosotros quienes hicisteis que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil me llenasteis de fuerza y también me acompañasteis y protegisteis cuando me sentí sola. Me habéis demostrado vuestra lealtad. Por ustedes quiero ser una mejor música, una mejor artista y, si puedo, una mejor persona».

Shakira, muy emocionada al recibir los premios | YouTube

Shakira asegura que motiva a sus hijos para que luchen contra las injusticias

En otra parte del discurso, Shakira aprovechaba para criticar la gran diferencia de oportunidades que existe en el mundo: «Hay lugares en los cuales la gente nace pobre y muere pobre porque no tienen la oportunidad de recibir una educación de calidad. También se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel y su clase social. Vivimos en un mundo imperfecto que está sometido a un cambio constante».

Y ha sido aquí cuando ha aprovechado para sacar a la luz una anécdota personal del hijo mayor: «Cuando mi hijo de 10 años me dice con tristeza que un amigo suyo dice que quiere cambiarse el color de la piel, solo me queda como madre demostrarle que no se tiene que quedar callado. Lo que tiene que hacer es levantar la mano y usar su voz para quejarse de todo esto. Quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina y no tienes que tener una fundación benéfica, no tienes que ser político u ocupar un lugar de poder. Para ser agente del cambio solo tienes que diferenciar lo que está bien de lo que está mal».