Per què han trencat la relació definitivament Isabel Pantoja i Kiko Rivera?

Kiko Rivera ha estat ingressat a l’hospital i aquesta no és una bona notícia, tenint en compte que semblava que a poc a poc s’estava recuperant després d’haver patit un ictus l’any passat. El DJ no ha revelat quina ha estat la causa, però sí que ha confessat que ha estat un ensurt gros. La mare s’hauria preocupat molt per ell i és per això que hauria deixat de banda les seves diferències -cal recordar que van estar un any i mig sense veure’s- i hauria acudit al centre per passar una tarda amb ell. Kiko va voler agrair públicament que la mare hagués passat unes hores al seu costat, un missatge que feia pensar que els problemes entre ells havien quedat en el passat. Doncs bé, res més lluny de la realitat.

Isabel Pantoja ha visitat el fill a l’hospital | Telecinco

Acaba de sortir a la llum que Kiko Rivera i la seva mare tornen a estar enfadats. I ara per què? La culpable és Isa Pantoja, la germana petita del cantant. Els germans no es parlen des de fa temps i aquesta sí que sembla una relació trencada per sempre. Ell té dit a tothom que no vol sentir a parlar d’ella i, de fet, ha arribat a prohibir que li comentin res de la seva vida. Aquesta negativa a perdonar-la no agrada a la mare, a qui li provocaria molta tristesa veure els dos fills tan distanciats. Ella vol intentar que es reconciliïn, però amb l’últim gest que ha tingut no ho aconseguirà pas.

A què ens referim? Quan Isabel Pantoja s’hauria assabentat de l’ingrés hospitalari del fill, una de les primeres coses que hauria fet seria avisar a la seva filla. Quan Kiko va saber que la mare havia comunicat una cosa seva a la germana s’hauria enfadat moltíssim i li hauria deixat clar que això suposava creuar una línia vermella. Si ell no vol que ningú no passi informació seva a Isa Pantoja, no vol que tampoc ho faci la mare. Està fart d’acusar a Isa d’aprofitar tot el que sap sobre ell per vendre-ho a televisió, un gest que efectivament acaba de tornar a fer.

Kiko Rivera ingressat a l’hospital | Instagram

Isa Pantoja confirma que no té relació amb el seu germà Kiko Rivera

Quan Isa Pantoja va saber a través de la mare que el germà estava ingressat, ràpidament hauria parlat sobre el tema a El programa de Ana Rosa. Va ser aquí on va confessar que l’havia avisat la mare, un error que ara repercutirà en la relació de mare i fill: “Kiko i jo no tenim relació, però la meva mare m’informa de tot”, va dir. Arran d’aquestes declaracions, Kiko Rivera hauria mantingut una fortíssima discussió amb la mare. “Destrossada i feta un mar de llàgrimes“, diuen a Informalia que va acabar ella.

Isa Pantoja confirma que no té cap relació amb el germà | Telecinco

“El viatge de Sevilla a la casa de Cantora va ser molt dur per a Isabel Pantoja perquè s’hauria adonat que la relació amb el fill està completament trencada… però trencada de debò. La relació va acabar molt malament aquell dia”, assegura Antonio Rossi tot referint-se a la forta esbroncada que haurien mantingut mare i fill.