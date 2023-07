¿Por qué han roto la relación definitivamente Isabel Pantoja y Kiko Rivera?

Kiko Rivera ha estado ingresado en el hospital y esta no es una buena noticia, teniendo en cuenta que parecía que poco a poco se estaba recuperando después de haber sufrido un ictus el año pasado. El DJ no ha revelado cuál ha sido la causa, pero sí que ha confesado que ha sido un susto grande. Su madre se habría preocupado mucho por él y es por eso que habría dejado de banda sus diferencias -hay que recordar que estuvieron un año y medio sin verse- y habría acudido al centro para pasar una tarde con él. Kiko quiso agradecer públicamente que la madre hubiera pasado unas horas a su lado, un mensaje que hacía pensar que los problemas entre ellos habían quedado en el pasado. Pues bien, nada más lejos de la realidad.

Isabel Pantoja ha visitado a su hijo en el hospital | Telecinco

Acaba de salir a la luz que Kiko Rivera y su madre vuelven a estar enfadados. ¿Y ahora por qué? La culpable es Isa Pantoja, la hermana pequeña del cantante. Los hermanos no se hablan desde hace tiempos y esta sí que parece una relación rota para siempre jamás. Él tiene dicho a todo el mundo que no quiere oír a hablar de ella y, de hecho, ha llegado a prohibir que le comenten nada de su vida. Esta negativa a perdonarla no gusta a la madre, a quien le provocaría mucha tristeza ver a los dos hijos tan distanciados. Ella quiere intentar que se reconcilien, pero con el último gesto que ha tenido no lo conseguirá.

¿A qué nos referimos? Cuando Isabel Pantoja se habría enterado del ingreso hospitalario del hijo, una de las primeras cosas que habría hecho habría sido avisar a su hija. Cuando Kiko supo que la madre había comunicado una cosa suya a la hermana se habría enfadado muchísimo y le habría dejado claro que esto suponía cruzar una línea roja. Si él no quiere que nadie pase información a Isa Pantoja, no quiere que tampoco lo haga la madre. Está harto de acusar a Isa de aprovechar todo lo que sabe sobre él para venderlo a televisión, un gesto que efectivamente acaba de volver a hacer.

Kiko Rivera ingresado en el hospital | Instagram

Isa Pantoja confirma que no tiene relación con su hermano Kiko Rivera

Cuando Isa Pantoja supo a través de la madre que el hermano estaba ingresado, rápidamente habría hablado sobre el tema en El programa de Ana Rosa . Fue aquí donde confesó que le había avisado la madre, un error que ahora repercutirá en la relación de madre e hijo: «Kiko y yo no tenemos relación, pero mi madre me informa de todo», dijo. A raíz de estas declaraciones, Kiko Rivera habría mantenido una fuertísima discusión con la madre. «Destrozada y hecha un mar de lágrimas«, dicen en Informalia que acabó ella.

Isa Pantoja confirma que no tiene ninguna relación con su hermano | Telecinco

«El viaje de Sevilla a la casa de Cantora fue muy duro para Isabel Pantoja porque se habría dado cuenta de que la relación con el hijo está completamente rota… pero rota de verdad. La relación acabó muy mal aquel día», asegura Antonio Rossi refiriéndose a la fuerte discusión que habrían mantenido madre e hijo.