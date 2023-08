Nagore Robles explica per què ha rebutjat tornar a ‘Gran Hermano’

Nagore Robles va fer-se famosa gràcies al seu pas per Gran Hermano, un reality que li acaba d’oferir la possibilitat de tornar a concursar-hi en l’edició VIP que estan preparant per al seu retorn. La productora ha pensat que seria bona idea tenir-la a la casa, ja que són plenament conscients que la presentadora dona joc. Ella ha dit que no pensa acceptar, una negativa que sorprèn.

Com és que rebutja la idea? Ella mateixa ho ha explicat en una intervenció en el pòdcast d’Alexsinos. Aquí, ha revelat què haurien d’oferir-li per tal que volgués anar-hi: “M’han proposat anar-hi de concursant, però he dit que no. El dia que torni a Guadalix serà com a presentadora. Seria quelcom que m’encantaria perquè em permetria tancar el cercle. Espero que li vagi molt bé a Marta Flich, però hauria estat molt bé que m’haguessin donat l’oportunitat a mi”.

D’aquesta manera deixa clar quina és la condició que imposa per tornar a estar relacionada amb el reality, no formar part del seu equip de concursants. Ella, que va ser expulsada amb un percentatge de vot altíssim perquè va generar molta ràbia, considera que va ser real: “Era una mica insuportable i molt consentida, sempre feia el que em donava la gana”.

Nagore Robles no vol tornar a Gran Hermano com a concursant | Europa Pres

Nagora Robles ha canviat molt des que va fer-se famosa a Gran Hermano

Han passat uns quants anys des de llavors i ara es guanya la vida, precisament, com a presentadora. L’han posat al capdavant de Baila conmigo i de Pesadilla en el paraíso, dos concursos que creu que l’han ajudat a guanyar l’experiència necessària: “He après molt, he evolucionat i m’han donat oportunitats molt bones. Vaig començar a dins d’un reality, he col·laborat en un munt de programes i he estat presentadora. És per això que he rebutjat participar a Gran Hermano VIP 8“.

També li van proposar en el seu moment participar a Supervivientes. Per què no va voler anar-hi? “M’ho han ofert dues vegades i, en una d’elles, vaig arribar a vacunar-me i tot. El problema és que vaig haver de frenar-ho perquè havia d’estar treballant en un altre lloc. Quan vaig dir que no definitivament va ser quan va saber-se la meva relació amb Sandra Barneda“.

A poc a poc ha volgut deixar enrere la fama de dona sincera que genera esbroncades a plató: “Jo sé que em contractaven perquè fos punyetera i ho feia bé. Ara això ja no em motiva… He estat encenent el plató i creant controvèrsia durant molts anys, però he arribat a cansar-me de mi mateixa. M’agrada fer coses noves perquè ho necessito si no vull perdre el ritme i l’energia”.