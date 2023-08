Nagore Robles explica por qué ha rechazado volver a ‘Gran Hermano’

Nagore Robles se hizo famosa gracias a su paso por Gran Hermano , un reality que le acaba de ofrecer la posibilidad de volver a concursar en la edición VIP que están preparando para su retorno. La productora ha pensado que sería buena idea tenerla en la casa, ya que son plenamente conscientes que la presentadora da juego. Ella ha dicho que no piensa aceptar, una negativa que sorprende.

¿Cómo es que rechaza la idea? Ella misma lo ha explicado en una intervención en el pódcast de Alexsinos. Aquí, ha revelado qué tendrían que ofrecerle para que quisiera ir: «Me han propuesto ir de concursante, pero he dicho que no. El día que vuelva a Guadalix será como presentadora. Sería algo que me encantaría porque me permitiría cerrar el círculo. Espero que le vaya muy bien a Marta Flich, pero habría estado muy bien que me hubieran dado la oportunidad a mí».

De este modo deja claro cuál es la condición que impone para volver a estar relacionada con el reality , no formar parte de su equipo de concursantes. Ella, que fue expulsada con un porcentaje de voto altísimo porque generó mucha rabia, considera que fue real: «Era un poco insoportable y muy consentida, siempre hacía lo que me daba la gana».

Nagore Robles no quiere volver a Gran Hermano como concursante | Europa Tomado

Nagora Robles ha cambiado mucho desde que se hizo famosa en Gran Hermano

Han pasado unos cuantos años desde entonces y ahora se gana la vida, precisamente, como presentadora. Le han puesto al frente de Baila conmigo y de Pesadilla en el paraíso , dos concursos que cree que le han ayudado a ganar la experiencia necesaria: «He aprendido mucho, he evolucionado y me han dado oportunidades muy buenas. Empecé dentro de no reality , he colaborado en un montón de programas y he sido presentadora. Es por eso que he rechazado participar en Gran Hermano VIP 8 «.

También le propusieron en su momento concursar en Supervivientes . ¿Por qué no quiso ir? «Me lo han ofrecido dos veces y, en una de ellas, llegué a vacunarme y todo. El problema es que tuve que frenarlo porque tenía que estar trabajando en otro lugar. Cuando dije que no definitivamente fue cuando se supo mi relación con Sandra Barneda«.

Poco a poco ha querido dejar atrás la fama de mujer sincera que genera broncas en plató: «Yo sé que me contrataban para que fuera puñetera y lo hacía bien. Ahora esto ya no me motiva… He estado encendiendo el plató y creando controversia durante muchos años, pero he llegado a cansarme de mí misma. Me gusta hacer cosas nuevas porque lo necesito si no quiero perder el ritmo y la energía».