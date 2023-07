Girona apuja el to contra la monarquia espanyola i es prepara per expandir la campanya

La monarquia espanyola i Girona tenen una relació molt complicada des de fa molts anys. Mentre la ciutat aposta i defensa contundentment la seva tradició antimonàrquica, la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), fundació borbònica, continua intentant consolidar-se a la capital del Gironès buscant escletxes desesperadament, perquè, tot i tenir-hi la seu, les arrels no han acabat d’enfortir-se. Així ho relata el 5è tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font Domènech (de Guanyem Girona), que assegura que Girona té un “problema” amb la fundació monàrquica.

Més enllà de les concentracions contra l’entrega de premis de la fundació, l’últim combat contra la monarquia s’ha fet des de l’Ajuntament i no des dels carrers, ja que les entitats que conformen la Coordinadora Antimonàrquica (​ADAC, ADIC, ANC Girona, ARRAN, Ateneu 24 de Juny, Casal Independentista El Forn, CDR Girona, ClxR, CUP, Demòcrates de Catalunya, Endavant, ERC, FAGC, Jovent Republicà, Junts per Catalunya, La Intersindical, La Forja, Òmnium Gironès, Poble Lliure, Seguim 1714, SEPC, IAC, JNC, CDR Ter-Gavarres) van presentar una moció al plenari municipal per “trencar lligams” amb la monarquia. Una moció que es va aprovar per majoria, ja que les tres formacions independentistes que conformen l’executiu van votar que sí: “Era una decisió òbvia”, afirma Font.

En la moció, les 21 entitats signants van defensar que l’Ajuntament rebutgés “d’una manera simbòlica, i també real i legitima, tots els títols i tota vinculació que pugui tenir la ciutat de Girona amb la monarquia”, i, simultàniament, “anul·lar democràticament tots els lligams que podem tenir [fent referència als borbons] com ara el títol de príncep de Girona, i així deslliurar-nos a nivell pràctic de tal institució”. Amb aquest primer pas fet i aprovat per l’Ajuntament pretén desvincular-se definitivament d’una institució que titlla d’un “niu de privilegis, abusos i de discriminació de tots tipus, degut a la mateixa injusta Constitució espanyola que els converteix amb una casta intocable”.

Aquestes últimes setmanes la tensió entre entitats socials i la FPdGi ha escalat a grans passes arran de l’entrega de premis de la fundació i altres actes que han organitzat a la ciutat, com ara la Setmana del Talent. Uns esdeveniments que han despertat la resposta veïnal i els han dut a fer diversos “actes sorpresa” per impedir que es poguessin celebrar, o, si més no, deixar palès el rebuig gironí a la monarquia. Tenint en compte que el rei espanyol Felip VI és considerat “persona non grata” a la ciutat de Girona després de la seva hostilitat manifesta contra el moviment independentista del 2017, la Coordinadora Antimonàrquica ha assumit el rol de lluita i ha optat reiteradament per boicotejar tots els intents de la Fundació d’estendre el seu missatge entre els catalans.

“Blanquejar” la monarquia

Font considera en declaracions a El Món que el problema que té Girona és que la Fundació fa servir el jovent per “blanquejar” la imatge de la monarquia, és a dir, “instrumentalitza els joves” per aconseguir que la reialesa espanyola estigui ben vista entre la ciutadania. El regidor cupaire creu que això és exactament el que va fer la Fundació organitzant la Setmana del Talent, ja que darrere la “pantalla” d’apostar pel talent jove, les seves intencions eren que la ciutadania valorés positivament la monarquia: “Premiant amb grans quantitats de diners els joves el que realment estàs fent és comprar una neteja d’imatge”, denuncia, afegint que és una manera d’actuar que “està completament fora de lloc”.

Manifestació en contra de la monarquia a Figueres / ACN

Seguint en aquesta línia, el cupaire denuncia que la fundació “amagui el seu nom” d’entrada per tal de poder celebrar els actes sense veure com la societat civil es mobilitza en la seva contra. És a dir, que tot i que la Fundació expliqui que són els organitzadors, no s’abanderin d’aquest fet per la por a les represàlies. És una idea que també comparteix el portaveu i activista de la Coordinadora Antimonàrquica, Quim Tell. El portaveu explica que fa un parell de mesos aproximadament, el 12 de juny, l’Escola Vedruna havia d’organitzar un acte en col·laboració amb la Fundació, però van acabar decidint no fer-lo arran de les queixes de diverses famílies del centre educatiu.

Segons van explicar a l’ACN fonts de l’escola en aquell moment, el centre “no va ser conscient” de la relació “tan directa” de la proposta amb la FPdGi fins que van rebre queixes d’algunes famílies. En prendre consciència de qui era l’entitat organitzadora, van decidir fer marxa enrere perquè “igual que l’Ajuntament”, l’escola “no acull cap activitat de la Fundació”. Per als antimonàrquics, aquesta és una mostra més del ‘modus operandi’ de l’entitat borbònica que demostra que cal “plantar-los cara”: “Que ho portin d’amagat ja és un èxit”, assegura Tell, ja que considera que això exemplifica que tenen “por” a la resposta ciutadana a les seves accions.

L’expansió antimonàrquica

En aquests moments la Coordinadora Antimonàrquica de Girona ha centrat el seu radi d’acció contra els borbons a la capital del Gironès, ja que és el punt neuràlgic de la Fundació i, per tant, el principal lloc on actuen. Ara bé, la seva intenció no és quedar-se només aquí i expandir-se pel territori català. Segons explica Tell, com que la Fundació ha començat a fer actes fora de Girona, com ara l’entrega de premis que es va haver de fer a Caldes de Malavella, en un recinte turístic de luxe aïllat, amb l’objectiu d’evitar el boicot, des de la Coordinadora també han ampliat el seu radi d’acció: “Ara som la Coordinadora Antimonàrquica del Gironès”, assegura.

Veient que “l’estratègia els està funcionant”, segons Tell, han decidit expandir-se per Catalunya. I no només amb actes de protesta, sinó que també repetint la jugada de l’Ajuntament de Girona. Tot i que encara no s’ha fet oficial en més municipis, des de la Coordinadora han preparat una moció per presentar als consistoris independentistes com el d’Amer, Celrà o Caldes, entre d’altres, i que, si s’aprova, es retirin totes les vinculacions amb els borbons. Aquest, però, no és l’últim pas que tenen previst, ja que segons confessa Tell a El Món, a la “tardor” discutiran si articular un ”punt d’acció a Barcelona” per preparar més accions contra els borbons: “Sorprendrem”, avisa el portaveu.