ERC consultarà a la militància si investeix Sánchez

Preguntar a la militància. Aquesta és la decisió que la direcció nacional d’ERC ha proposat al Consell Nacional de la formació celebrat aquesta tarda a la seu del partit, per tal de decidir una virtual investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol. De fet, Esquerra Republicana ja va activar un mecanisme de consulta per l’última investidura del president espanyol. Una proposta pensada per neutralitzar moviments interns que consideraven que la direcció s’havia precipitat en donar el “sí” a Sánchez durant la nit electoral.

Per altra banda, el consell nacional -màxim òrgan de direcció entre congressos- també ha acceptat la idea de la direcció que passat l’estiu, se celebrin d’assemblees territorials informatives per “analitzar conjuntament amb la militància la situació política general i de l’organització després de les eleccions municipals i espanyoles per encarar el nou curs polític”. Una iniciativa que s’afegeix al “procés de diàleg intern” iniciat aquesta setmana per millorar o facilitar la comunicació interna o organitzativa entre el territori, la militància i la direcció.

La direccció, també

També els representants de la mateixa direcció del partit han assegurat que seran els qui assisteixin a aquest procés d’assemblees locals per escoltar directament el parer de la militància. Fonts del partit insisteixen que les “crítiques internes no són tant sobre l’estratègia política en si, sinó sobre com s’està podent aplicar i executar la pròpia estratègia”.

En aquest sentit, la direcció remarca que l’executiva republicana recorden que la nova ponència política del partit va rebre el suport del 96,7% dels vots al Congrés Nacional de Lleida, el 28 de gener d’enguany. Una ponència amb només 7 vots en contra i 14 abstencions. El document aposta per la ‘via Montenegro’, és a dir, per un referèndum amb un mínim de participació del 50%, i del 55% a favor del ‘sí’ per “negociar” la independència. La ponència també defensa imbricar estratègies amb l’esquerra espanyola i dels Països Catalans per defensar l’autodeterminació.