Girona sube el tono contra la monarquía española y se prepara para expandir la campaña

La monarquía española y Girona tienen una relación muy complicada desde hace muchos años. Mientras la ciudad apuesta y defiende contundentemente su tradición antimonárquica, la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), fundación borbónica, continúa intentando consolidarse en la capital del Gironès buscando rendijas desesperadamente, porque, a pesar de tenerallí la sede, las raíces no han acabado de fortalecerse. Así lo relata el quinto teniente de alcaldía y regidor de Gestión de Recursos y Atención a la Ciudadanía, Sergi Font Domènech (Guanyem Girona), que asegura que Girona tiene un “problema” con la fundación monárquica.

Más allá de las concentraciones contra la entrega de premios de la fundación, el último combate contra la monarquía se ha hecho desde el Ayuntamiento y no desde las calles, puesto que las entidades que conforman la Coordinadora Antimonárquica (​ADAC, AVENGO, ANC Girona, ARRAN, Ateneo 24 de Junio, Casal Independentista El Forn, CDR Girona, ClxR, CUP, Demócratas de Cataluña, Adelante, ERC, FAGC, Juventud Republicana, Junts per Cataluña, La Intersindical, La Forja, Òmnium Gironès, Pueblo Libre, Seguimos 1714, SEPC, IAC, JNC, CDR Ter-Gavarres) presentaron una moción en el plenario municipal para “romper vínculos” con la monarquía. Una moción que se aprobó por mayoría, puesto que las tres formaciones independentistas que conforman el ejecutivo votaron que sí: «Era una decisión obvia», afirma Font.

En la moción, las 21 entidades firmantes defendieron que el Ayuntamiento rechazara “de una manera simbólica, y también real y legitima, todos los títulos y toda vinculación que pueda tener la ciudad de Girona con la monarquía”, y, simultáneamente, “anular democráticamente todos los vínculos que podemos tener [haciendo referencia a los borbones] como por ejemplo el título de príncipe de Girona, y así liberarnos a nivel práctico de tal institución”. Con este primer paso hecho y aprobado por el Ayuntamiento pretende desvincularse definitivamente de una institución que tilda de un «nido de privilegios, abusos y de discriminación de todos tipos, debido a la misma injusta Constitución española que los convierte con una casta intocable».

Estas últimas semanas la tensión entre entidades sociales y la Fundación ha escalado a gran velcocitat a raíz de la entrega de premios de la fundación y otros actos que han organizado en la ciudad, como por ejemplo la Semana del Talento. Unos acontecimientos que han despertado la respuesta vecinal y les han llevado a hacer varios “actas sorpresa” para impedir que se pudieran celebrar, o, cuando menos, dejar patente el rechazo gerundense a la monarquía. Teniendo en cuenta que el rey español Felipe VI es considerado “persona non grata ” en la ciudad de Girona después de su hostilidad manifiesta contra el movimiento independentista de 2017, la Coordinadora Antimonárquica ha asumido el rol de lucha y ha optado reiteradamente para boicotear todos los intentos de la Fundación de extender su mensaje entre los catalanes.

«Blanquear» la monarquía

Font considera en declaraciones a El Món que el problema que tiene Girona es que la Fundación usa la juventud para “blanquear” la imagen de la monarquía, es decir, “instrumentaliza a los jóvenes” para conseguir que la realeza española esté bien vista entre la ciudadanía. El regidor cupaire cree que esto es exactamente lo que hizo la Fundación organizando la Semana del Talento, puesto que detrás de la “pantalla” de apostar por el talento joven, sus intenciones eran que la ciudadanía valorara positivamente la monarquía: “Premiando con grandes cantidades de dinero a los jóvenes lo que realmente estás haciendo es comprar una limpieza de imagen”, denuncia, añadiendo que es una manera de actuar que “está completamente fuera de lugar”.

Manifestación en contra de la monarquía a Figueres / ACN

Siguiendo en esta línea, el cupaire denuncia que la fundación “esconda su nombre” de entrada para poder celebrar los actos sin que la sociedad civil se movilice en su contra. Es decir, que a pesar de que la Fundación explique que son los organizadores, no se abanderen de este hecho por el miedo a las represalias. Es una idea que también comparte el portavoz y activista de la Coordinadora Antimonárquica, Quim Tell. El portavoz explica que hace un par de meses aproximadamente, el 12 de junio, la Escuela Vedruna tenía que organizar un acto en colaboración con la Fundación, pero acabaron decidiendo no hacerlo a raíz de las quejas de varias familias del centro educativo.

Según explicaron a la ACN fuentes de la escuela en aquel momento, el centro «no fue consciente» de la relación «tan directa» de la propuesta con la FPdGi hasta que recibieron quejas de algunas familias. Al tomar conciencia de quien era la entidad organizadora, decidieron dar marcha atrás porque «igual que el Ayuntamiento», la escuela «no acoge ninguna actividad de la Fundación». Para los antimonárquicos, esta es una muestra más del ‘modus operandi’ de la entidad borbónica que demuestra que hay que “hacerlos frente”: “Que lo lleven a escondidas ya es un éxito”, asegura Tilo, puesto que considera que esto ejemplifica que tienen “miedo” a la respuesta ciudadana a sus acciones.

La expansión antimonárquica

En estos momentos, la Coordinadora Antimonárquica de Girona ha centrado su radio de acción contra los borbones en la capital del Gironès, puesto que es el punto neurálgico de la Fundación y, por lo tanto, el principal lugar donde actúan. Ahora bien, su intención no es quedarse solo aquí y expandirse por el territorio catalán. Según explica Tilo, como la Fundación ha empezado a hacer actos fuera de Girona, como la entrega de premios que se tuvo que hacer en Caldes de Malavella, en un recinto turístico de lujo aislado, con el objetivo de evitar el boicot, desde la Coordinadora también han ampliado su radio de acción: “Ahora somos la Coordinadora Antimonárquica del Gironès”, asegura.