Joaquim Nadal: “La ley de universidades española puede abrir o cerrar puertas según quien la interprete»

Joaquim Nadal (Girona, 1948) recibe a El Món en su despacho del Departamento de Investigación y Universidades, desde donde intenta combatir las carencias del sistema universitario catalán y potenciar la investigación para situar Cataluña como un referente en este campo. Con una larga trayectoria política marcada por una alcaldía de 23 años a Girona, ha estado consejero de tres presidentes de la Generalitat: Pasqual Maragall, José Montilla y Pere Aragonès. Nadal fue el escogido para suceder al cargo a Gemma Geis después de la salida de Junts per Catalunya del gobierno catalán y ha continuado con la tarea poniendo el foco, en especial, a neutralizar el conflicto con los profesores asociados mediante un plan de choque.

Se han publicado las notas de corte recientemente y, como cada año, ha habido quejas de alumnas que, por ejemplo, querían estudiar medicina y no han entrado por unas décimas. ¿El actual es un buen modelo?

Este año hemos aumentado en 146 plazas -un 12%-, el número de plazas de médico disponibles. Que la nota de corte se vaya moviendo en un nivel muy alto no es en detrimento de la posibilidad que vayan entrando nuevos candidatos a ser médicos. Creo que sí que es un modelo que ayuda a mantener el nivel de exigencia y requerimiento para varios estudios. En el caso de medicina es muy claro. Si vamos modulando la oferta de plazas, que las notas de corte sean altas no será un impedimento porque entren los mejores candidatos.

¿Cómo se pueden potenciar carreras menos solicitadas, como por ejemplo las que tienen que ver con las ciencias o las humanidades?

Este año por primera vez hay menos estudios en los cuales la nota de corte se sitúa en el cinco. Hay un pequeño repunte de las notas, porque había una franja de muchos estudios de cinco, sobre todo en la franja de las humanidades, y esto ha disminuido. Por otro lado, sea cual sea la nota de corte, el sistema no se puede permitir de prescindir ni de filología clásica ni de filología catalana ni de filosofía. El sistema tiene que asegurar que esta es una oferta que sigue manteniendo viva, sea como fuere, porque es necesaria para la misma salud y diversidad del sistema universitario.

¿Qué mecanismos pueden asegurarlo?

De momento, el mejor mecanismo sería que la modulación, es decir, la poca demanda, no implique riesgo para la supervivencia de los estudios. Primero tenemos que garantizar la continuidad y después crear los estímulos porque esto genere más expectativas. Por ejemplo, en el máster de profesorado de secundaria hemos añadido 510 nuevas plazas. Este es uno de los caminos para que determinadas carreras muy humanísticas tengan salida, puesto que el máster habilita a optar en una plaza de docente.

El consejero de Investigación y Universidades, Joaquim Nadal / Mireia Comas

Hay bastante orientación en las etapas previas en la universidad?

Si juzgo lo que veo y escucho en mi propia familia, nunca hay bastante. Ahora, confesar que nunca hay bastante no quiere decir que no lo haya. Sesiones se hacen muchas, presencia en salones de la enseñanza se hace mucho, formas de informar a través del Canal Universidades, también. Las mismas universidades también hacen sus jornadas de puertas abiertas. Es verdad que nunca hay bastante ante el desconcierto de un chico o una chica que no sabe qué estudiar. Yo lo he vivido en mi propia juventud hace cincuenta años. Los hijos de médico querían ser médico, los hijos de arquitectos, arquitectos, y los hijos de comerciantes no sabíamos bien qué queríamos hacer. La duda filosófica última es difícil que el sistema lo resuelva hasta las últimas consecuencias. Los elementos de juicio que tienen hoy los estudiantes con las redes sociales, los canales de YouTube, las mismas universidades y toda la información son muy superiores que los que había cuando yo era estudiante.

En noviembre dijo en una entrevista que se planteaba desobedecer la ley de universidades española. ¿Con el texto final que se ha aprobado, mantiene esta afirmación?

Me refería a una cosa que sigue siendo verdad. La LOSU obliga, en cuanto al profesorado a tiempo completo, al hecho que el profesorado funcionario sea como mínimo un 51%. Esto es, a estas alturas, de imposible cumplimiento por parte de ninguna de las universidades catalanas. Por lo tanto, se quiera o no, se incumplirá. Solo digo que no nos lleven a un incumplimiento forzado, porque será así. Dicho esto, la LOSU podría haber estado mucho peor. Es mejor del que nos temíamos. A pesar de que no es la que nosotros habríamos querido, abre algunas oportunidades que nos den para poder modular algunos aspectos, como por ejemplo que pueda ser rector un contratado laboral. Hay márgenes que se han ganado a golpes de enmienda, sobre todo del grupo parlamentario de ERC. Eso sí, la LOSU podría abrir o cerrar puertas según quienes la interprete.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto de despliegue de la LOSU en cuanto a las acreditaciones de profesorado universitario. Este decreto, cuando fue presentado al Consejo de Universidades, la única comunidad que votó a favor fue Cataluña. Por lo tanto, a nosotros este decreto nos va bien. Lo que puede pasar es que si gobiernan España aquellos que tienen un modelo radicalmente contrario, los que atacan la singularidad de Cataluña, atacarán el muelle del hueso del modelo universitario y de investigación catalán. Si hay grupos políticos en disposición de cargarse el mapa autonómico y de provocar unas PAU uniformas por toda España nos estamos situando en los antípodas del que ahora, incluso en términos constitucionales, es innegociable. En caso de gobernar PP o Vox se pondría cabeza abajo todo un sistema educativo que en Cataluña es legal y, por lo tanto, los ataques serían abiertamente contrarios al espíritu de la Constitución.

Por lo tanto, hay rendijas y la singularidad de Cataluña no está del todo blindada.

Hay rendijas que son las que nosotros queremos aprovechar. Esperamos que nadie impida que las podamos utilizar.

El decreto para regular la selectividad ha quedado parado con la convocatoria de elecciones estatales. ¿Qué cambios espera que haya cuando se retome?

El que tenía claro que no me gustaba era que el ministerio de Educación, no el de Universidades, hizo una prueba piloto en algunos institutos catalanes prácticamente sin consultar al Departamento de Educación y sin ningún tipo de consulta ni aviso al Departamento de Investigación y Universidades. Cuando la gente me pregunta qué pasará con las PAU el año que viene el que respondo es que nada. El año que viene, nada. Si todavía no se ha aclarado este decreto ahora, el año que viene no se aplicarán, porque se tienen que poder aplicar para los chicos que empiecen primero de bachillerato el año que se sepa en qué consistirán las nuevas pruebas. Nos vayamos a, como mínimo, dos años. Lo que querría es un modelo consensuado, más competencial, donde la filosofía y las humanidades recuperaran su papel. Todo hablado y todo acordado, porque todo el sistema de educación y de acceso en la universidad es una competencia del Gobierno. Quien hace cada año las pruebas de acceso en la universidad es esta casa y con un éxito reiterado cada año. No hay titulares sobre las PAU porque no son noticia porque van bien. No es ni noticia la petición en papel de los exámenes en castellano, porque es un porcentaje irrisorio.

¿Qué le diría a la gente que asegura que una enseñanza más competencial puede dejar de banda los contenidos?

Soy de los que pienso que una enseñanza más competencial no tiene que ir en detrimento de los contenidos. Se puede hacer este equilibrio. Todo depende de cómo se formule la prueba. Conocimientos competenciales sin conocimientos de contenido pueden ser totalmente vacíos de sentido. Hace falta que se demuestren competencias lingüísticas o numéricas aplicadas.

Joaquim Nadal: «Hay rendijas en la LOSU que queremos aprovechar» / Mireia Comas

Hay carencia de profesorado en las universidades. ¿Tienen medidas en marcha para revertir la situación?

La plantilla de las universidades ha experimentado durante un tiempo relativamente largo la no renovación y la congelación, hecho que ha producido cierto retroceso, pero hace tiempo que hemos superado la tasa de reposición cero. Ahora vuelve a haber nuevas contrataciones, hay convocatorias en cada universidad que son competitivas, convocatorias de ICREA de 20 nuevas plazas y 40 millones de euros para financiar las plazas actuales y las añadidas, y otras convocatorias pre y postdoctorales… Esto está creciendo. Además, como que en la estructura de la base del sistema docente hay un problema con los profesores asociados, que no responden al perfil que la ley define como un asociado, hemos hecho un plan de choque con 10 millones de euros más 5 por el profesional de servicios. El año que viene serán 20 y de aquí a tres años serán 30. Con esto queremos reducir la precariedad del profesorado asociado y consolidarlo y estabilizarlo en la nueva posición del que ahora se llamará ayudando doctor.

Estamos en este camino y cuatro de las siete universidades públicas ya han respondido con casi 280 plazas convocadas. En este sentido, podemos decir que el plan ya ha empezado a dar sus frutos. A todos aquellos que muestran cierto escepticismo y que dicen “haréis un plan que ayudará a cubrir 2.800 plazas, pero hay 9.000 asociados” los digo que si estos 9.000 asociados los redujéramos porque hay muchos que tienen cinco años de vigencia del contrato, quedarían 5.270. Y si los compactáramos con créditos a tiempo completo, el agujero seria de 1.600. Con el plan de choque, de entrada, estamos ya en disposición de atacar como mínimo el 50% del problema.

¿Se ha llegado a tiempo para evitar nuevas movilizaciones?

Creo que hemos llegado a tiempo y que estamos dando una respuesta adecuada. Puede ser que esta respuesta pueda ser vivida por un sector de los asociados más beligerante como insuficiente, pero es muy probable que alguno de estos asociados lo sea en defensa de una posición de falso asociado. Es decir, puedo entender las protestas, pero quiero creer que nuestro modelo sirve para paliar el problema de fondo. Que en los primeros dos años siga habiendo malestar porque en la base de la pirámide hay gente descontenta lo puedo entender perfectamente. Si además aquí mezclamos el descontento de algunos estudiantes de doctorado lo puedo entender todo. Los recursos son limitados y el problema no es nuevo, hace cinco diez años que es vigente. Ahora hay una respuesta por pequeña que sea que hasta el año pasado no existía.

¿El precio de las matrículas es una barrera para el acceso a la universidad para algunos alumnos?

Creo rotundamente que no por muchos motivos. El primero, que en el fondo del saco hay las becas de equidad para combatir estas desigualdades. Segundo, porque con los números en la mano puedo decir que el 50% de los alumnos de Cataluña no pagan la matrícula completa porque tienen un tipo de ayuda u otro. Tercero, porque a estas alturas estudiar en Cataluña es 2.000 euros más barato que hace siete años. Seguirá siendo más barato en el futuro y podremos llegar a la gratuidad si se encuentran los recursos para hacerlo.

¿De dónde se pueden sacar estos recursos?

Se tienen que poner presupuestariamente. Es como hacer gratuito el transporte público. El gobierno español ha decidido que el servicio de Cercanías es gratuito. ¿Quién le pagará la factura en Renfe? Está claro que alguien lo hará. Pues el mismo con las universidades. ¿Quién pagará la factura al Departamento de Investigación y Universidades si avanzamos hacia la gratuidad?

¿Hay un horizonte porque esto pase?

No lo sé, estamos a medio camino. Más que a medio camino. Es 2.000 euros más barato que hace siete años y por más que dicen que las matrículas en Cataluña son más caras que en ninguna parte de España estamos en mitad de la escala, a la posición número ocho. En Madrid, Murcia y Extremadura, por ejemplo, son más caras que en Cataluña. Este año hemos hecho gratuita la matrícula para los alumnos de ciclos formativos que hayan obtenido matrícula de honor. La gran novedad es que la tenían los alumnos de bachillerato con matrícula de honor, pero los de los ciclos no. Esto era discriminatorio y una injusticia flagrante. También hemos eliminado el recargo para las personas que querían hacer una segunda y tercera titulación. Además, de acuerdo con el Departamento de Igualdad y Feminismos hemos introducido alguna ayuda por familias con afectación de violencia machista fuera del ámbito de la pareja. Vamos avanzando para crear igualdad y hacer que el sistema universitario sea lo más igualitario posible. Estamos haciendo pasos adelante muy significativos. Tengo prisa, sí, pero estoy contento de los pasos que hemos hecho y los peldaños que hemos subido.

Joaquim Nadal concreta las medidas que ha adoptado la consellería para revertir los déficits del sistema universitario catalán / Mireia Comas

Cada año hay quejas de estudiantes porque se incumplen los planes docentes y clases previstas en catalán acaban siendo en castellano con la excusa de la internacionalización. ¿Han tomado medidas al respeto?

Hemos tomado en parte en aplicación del plan de fortalecimiento del catalán y de acuerdo con todas las universidades de Cataluña. El termómetro de la oferta lingüística tiene que ser la lengua en la cual se ofrece una asignatura. Si el estudiante se matricula a una asignatura que se ha dicho que será en catalán y finalmente se hace en inglés hay un buzón en cada universidad donde puede quejarse del incumplimiento de un compromiso que se había asumido con la matriculación. Es un tipo de contrato social. En los grados la lengua dominante tiene que ser el catalán. Cómo dijo Andreu Mas-Collell en un artículo, los estudiantes del mundo son muy recibidos en Cataluña, pero porque esto sea cierto y no se pervierta el sistema, las universidades tendrían que hacer una oferta en su llamamiento internacional a precios privados porque los extranjeros que vengan aquí paguen matrícula. Es un camino. La internacionalización no es gratuita. ¿Soy un inglés que viene a estudiar una carrera en Cataluña y porque yo soy inglés todo el mundo lo tiene que hacer en mi lengua? No.

¿Cuál es el objetivo en cuanto al catalán?

No hay un objetivo en porcentajes. Se tiene que avanzar muy todavía, pero estamos en el buen camino, en un camino de compromisos ciertos de todas las universidades para incrementar la docencia en catalán. No pondré porcentajes porque los carga el diablo.

En los últimos meses se están destapando varios casos de abusos en las universidades. ¿Qué acciones está llevando a cabo la consejería?

Hemos respondido de forma contundente, inmediata y con aquello que el protocolo guía y con la diligencia debida. Tolerancia cero, respuesta inmediata y aplicación del protocolo. Nosotros el tema lo tenemos tan claro que para mí en esta entrevista el tema no es tema. No te puedo decir nada más.

¿La administración responde de una forma demasiado lenta desde que se recibe una denuncia hasta que se aclaran los hechos y se imponen sanciones?

La administración tiene que responder de la forma más rápida posible con garantías para todo el mundo, acosadores y víctimas. Se tiene que hacer así.

El consejero de Investigación y Universidades asegura que Cataluña puede competir en investigación al ámbito internacional / Mireia Comas

La otra parte del Departamento que dirige es la investigación, que a veces es la más olvidada. ¿Se destinan suficientes recursos?

¡Incluso con el nombre de la consejería! Es el Departamento de Investigación y Universidades, pero incluso en documentos oficiales se pone a la inversa. Estamos trabajando en el despliegue de la ley de ciencia y hemos hecho pasas significativas adelante en el ámbito de la investigación. Hay dos de muy evidentes. Una de ellas es el despliegue de la Comisión Interdepartamental de Investigación e innovación (CIRIO), un organismo transversal de todas las consejerías presidido por el presidente de la Generalitat. Esta es la mesa en la cual se pactan las estrategias para la investigación. Destinamos algo más de 1.000 millones de euros en el año en investigación, de los cuales algo más de 600 son de esta casa. Casi 300 son de salud y el resto son de los otros Departamentos. El grosor de la investigación pasa o por los centros de investigación y las grandes equipaciones científicas o por las universidades.

La ley de la ciencia introduce el plan estratégico de excelencia en la investigación en la universidad. El encargo por su despliegue irá a Gobierno o el 25 o el 1. Vayamos haciendo pasas por el cumplimiento de los objetivos de la ley de la ciencia y para dar a la investigación el papel que le corresponde. No hay investigación sin universidades ni universidades sin investigación. Y no hay investigación aplicada si no hay investigación básica. Los centros de investigación tienen este año más recursos fruto de los acuerdos presupuestarios, las universidades tienen una aportación sensible de más recursos por la investigación y además ya han recibido el dinero del plan de subvenciones universitarias por obras y renovación de las equipaciones y los edificios. A estas alturas, tanto la dirección general de universidades como la de investigación ya han superado el 81% de ejecución del presupuesto y en las universidades se han transferido más de 1.000 millones de euros. Llegaremos en noviembre con todo nuestro presupuesto ejecutado y esto es la demostración que este Gobierno gobierna.

¿Cataluña puede competir en este ámbito con universidades internacionales?

Cataluña puede competir y competir bien. Cataluña está en la cuarta posición de los países en número de ayudas a investigadores excelentes que otorga el European Research Council por millón de habitantes. Si contamos el posicionamiento de los centros de investigación BUSCA estamos en el sexto lugar europeo en fondos captados del programa de la Comisión Europea Horizon 2020, solo por detrás del Helmholtz de Alemania), el CNRS de Francia, el CEA también francés, el Fraunhofer y Max Planck de Alemania. Cataluña puede competir bien y el único déficit es que nos falta más transferencia. Por eso estamos reforzando la nueva dirección general de transferencia y territorio, y por eso, hemos puesto una directora general nueva. Estamos trabajando para que capilarmente las extremidades del sistema rieguen todo el territorio.