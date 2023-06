Sensació de canvi de règim a Girona en la investidura d’un alcalde de la CUP

L’independentisme ha viscut aquest dissabte a Girona una investidura amb ressò de canvi de règim. El primer alcalde de la CUP d’una ciutat de més de 100.000 habitants, Lluc Salellas, ha estat escollit amb els vots de Guanyem —la seva candidatura de l’esquerra independentista d’ampli espectre, amb sectors que en altres circumstàncies podrien haver estat sota el paraigua dels comuns—, Junts i ERC. Les tres formacions integraran un govern inequívocament independentista mal rebut per la cap de llista del PSC, Sílvia Paneque, que va guanyar les eleccions per 650 vots i va empatar a 8 regidors amb Guanyem. Per a Paneque —que ha obviat que el seu company de partit Jaume Collboni fa dues setmanes que demana insistentment suports per ser alcalde de Barcelona tot i tenir un regidor menys que la llista més votada, la de Xavier Trias—, el pacte de Girona “obeeix només a l’independentisme dels tres partits” i “serà molt difícil d’explicar” a la ciutat.

Però, malgrat que els tres portaveus de les formacions de l’acord –Gemma Geis, de Junts, Joaquim Ayats, d’ERC, i Salellas– han reivindicat l’objectiu de la independència de Catalunya, el que flotava en l’ambient a la sala de plens de la plaça del Vi anava molt més enllà. Si l’equip de govern que es formarà ara se sosté –hi ha cautela en aquest sentit–, que el cupaire candidat de Guanyem hagi acabat rebent la vara d’alcalde que va tenir durant més de 20 anys Joaquim Nadal és un tomb en la història política de la ciutat. I el fet que el fill de l’advocat rebel Sebastià Salellas –i germà de l’exdiputat de la CUP Benet Salellas– sigui ara alcalde i l’excap de la Policia Municipal de l’era Nadal, Josep Paluzié, sigui regidor de l’oposició a les files del PSC és una imatge que explica el gir. Tot i no explicitar-ho, el mateix Salellas s’hi ha referit, i determinades presències ho confirmaven.

Gemma Geis, Lluc Salellas i Quim Ayats seran les cares visibles del nou govern de Girona / ACN

El PSC vigilarà de prop Salellas

“Vull recordar la trajectòria que fa que algú com jo avui sigui alcalde de Girona”, ha dit. I ha repassat el seu activisme de joventut en diversos espais claus de la seva generació, com ara el casal independentista El Forn –per on havia passat també el seu germà i l’ara diputat de la CUP i exalcalde de Celrà Daniel Cornellà– i el que ha anomenat “centre social els Químics”, que va ser una antiga casa ocupada i desallotjada per la policia a finals dels anys 90, quan les ocupacions polítiques encara tenien molta presència a Catalunya. Era l’època de gran tensió entre la família Salellas i l’Ajuntament de Nadal –tenint en compte que Sebastià Salellas havia sigut regidor en el primer equip de govern del PSC–, amb Paluzié com a cap de la policia local.

La qüestió de la seguretat ha estat, per tant, una de les palanques que Paneque ja ha deixat caure que activarà. Sabent que demana una cosa que està molt lluny dels plantejaments ideològics del nou alcalde, i tenint al costat el Paluzié regidor, la socialista ja ha advertit que espera que s’ampliï la plantilla del cos policial. Serà, per tant, el punt per on intentarà començar a buscar l’erosió del nou govern municipal. Assistents al ple com a públic, coneixedors de la ciutat a fons, vaticinaven que la socialista buscarà la moció de censura.

Altres admetien que l’ambient que s’ha viscut, amb crits d’independència i paraules de record explícites de Carles Puigdemont –el primer alcalde de va trencar l’hegemonia del PSC– com a “exalcalde i president exiliat”, és, ara mateix, “una illa”. “La qüestió és això serà el principi d’alguna cosa o el final d’una altra”, reflexionava un altre assistent –aquest, de l’entorn de Guanyem– amb cautela, davant l’eufòria que es vivia a pati de l’edifici de l’Ajuntament.