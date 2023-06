Albiol comença el seu regnat a Badalona amb la seguretat com a eix central

Xavier García Albiol ha tornat a l’Ajuntament de Badalona per la porta gran i inicia el seu regnat amb una majoria absoluta que li permetrà implementar sense problema el seu programa electoral, que té com a prioritats la lluita contra la inseguretat, les ocupacions i l’incivisme. Amb tot, Albiol considera que l’excel·lent resultat que va treure el 28-M s’ha fonamentat en un vot més transversal i allunyat de les dinàmiques nacionals. “Seré l’alcalde dels que volen que Catalunya sigui independent i dels que, com jo, ens sentim catalans i espanyols”, ha dit en el seu discurs.

Albiol ha allargat la mà a la resta de grups i ha promès que buscarà “consensos amb la resta de grups”. El nou alcalde, en la línia del seu discurs enfocat en la seguretat, ha dedicat una part del seu discurs a lloar el paper de la Guàrdia Urbana i ha reiterat el seu suport a les forces de seguretat, que veuran reforçat el seu paper a la ciutat durant els pròxims anys. “Em tindran al seu costat, en els bons i els mals moments, no tinc cap dubte que estaran a l’altura del que esperen els veïns”.

L’exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, saluba Albiol al ple / ACN

El dirigent popular ha assegurat que “necessitava una majoria absoluta per poder treballar sense haver de patir bloquejos polítics interessats i mocions de censura premeditades des del primer minut”. El nou alcalde ha avançat que no perdrà “ni un minut a mirar pel retrovisor” i s’ha fixat com a objectiu “immediat” impulsar el campus sanitari al voltant de l’Hospital Can Ruti, el hub audiovisual de les tres xemeneies o la supressió de la via C-31.

L’oposició fiscalitzarà Albiol

L’alcalde sortint, el socialista Rubén Guijarro, ha donat valor a l’any i mig que ha durat el seu mandat i s’ha ofert a Albiol per col·laborar en tot el que estigui en la seva mà. “Té una gran responsabilitat i amb una majoria molt consolidada”. Per la seva banda, la regidora de Guanyem Badalona en Comú, Dolors Sabater, ha avisat el nou alcalde que el vigilarà de prop i denunciarà “qualsevol corruptela”.