Sabater deixarà el Parlament per centrar-se a ser l’oposició d’Albiol

La presidenta del grup parlamentari de la CUP-NCG, Dolors Sabater, deixarà el Parlament amb la intenció de centrar-se en la seva feina a l’Ajuntament de Badalona i fer l’oposició a Xavier Albiol. Segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies, Sabater ha informat aquest mateix divendres la seva decisió a la seva formació. La renúncia a l’acta de diputada és una decisió ferma, tot i que les fonts de Guanyem consultades per l’ANC asseguren que no saben quan es farà.

La presidenta de la CUP Al Parlament, Dolors Sabater, en el debat de política general DAVID ZORRAKINO – EUROPA PRESS

“No deixarà tirada la ciutat”

El Codi Ètic de la CUP fixa que els càrrecs electes no poden tenir duplicitat de càrrecs en diferents institucions, per la qual cosa la decisió de Sabater no ha estranyat a la formació. La fins ara presidenta del grup parlamentari de la CUP ha preferit abandonar la feina al Parlament per dedicar-se al cent per cent a “refundar” les esquerres de la ciutat. A més, pretén ser l’oposició “frontal” d’Albiol que creu que no seran la resta de formacions. Segons fonts de Guanyem, Sabater espera ser important a l’Ajuntament de Barcelona i “treballarà per la ciutat”. “No la deixarà tirada”, diuen les fonts de Guanyem consultades per l’ACN.