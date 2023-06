Sabater dejará el Parlamento para centrarse en ser la oposición de Albiol

La presidenta del grupo parlamentario de la CUP-NCG, Dolors Sabater, dejará el Parlamento con la intención de centrarse en su trabajo en el Ayuntamiento de Badalona y hacer la oposición a Xavier Albiol. Según ha avanzado Nació Digital y ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias, Sabater ha informado este mismo viernes su decisión a su formación. La renuncia al acta de diputada es una decisión firme, a pesar de que las fuentes de Guanyem consultadas por la ANC aseguran que no saben cuando se hará.

La presidenta de la CUP Al Parlamento, Dolors Sabater, en el debate de política general DAVID ZORRAKINO – EUROPA PRESS

«No dejará echada la ciudad»

El Código Ético de la CUP fija que los cargos electos no pueden tener duplicidad de cargos en diferentes instituciones, por lo cual la decisión de Sabater no ha extrañado a la formación. La hasta ahora presidenta del grupo parlamentario de la CUP ha preferido abandonar el trabajo en el Parlamento para dedicarse al cien por cien a «refundar» las izquierdas de la ciudad. Además, pretende ser la oposición «frontal» de Albiol que cree que no serán el resto de formaciones. Según fuentes de Guanyem, Sabater espera ser importante en el Ayuntamiento de Barcelona y «trabajará por la ciudad». «No la dejará tirada», dicen las fuentes de Guanyem consultadas por la ACN.