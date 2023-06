Albiol admite que ha ganado con la ayuda de «independentistas y socialistas»

El ganador de las elecciones a Badalona y futuro alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol (PP), ha explicado durante una entrevista en la ACN que la razón principal por la cual se ha llevado la victoria en su ciudad es por la «confianza» que le han dado los ciudadanos que no votan el PP, su partido. Así pues, él mismo ha admitido que es consciente que después de lograr la mayoría absoluta ahora no tiene «excusas» por no impulsar todos los proyectos que se proponga: «No me servirá decir que la oposición me lo bloquea». Una de sus prioridades es poner orden al engranaje municipal, pero esto no será de hoy por mañana.

La primera medida anunciada por Albiol es toda una declaración de intenciones para poner orden en un ayuntamiento que todos los candidatos a la alcaldía coincidían a decir que no funcionaba correctamente. «Santa Coloma, Hospitalet, Sabadell o Terrassa nos pasan la mano por la cara», se lamenta el futuro alcalde. De este modo, el futuro alcalde del PP reconoce que la seguridad es una de las prioridades de su partido y que como alcalde hará todo el posible para que Badalona mejore. «La información que me empieza a llegar es preocupante», ha avisado. Y es que, Albiol atribuye parte de la situación a la inestabilidad política de los últimos años: «Badalona ha vivido en una decadencia constante». En las próximas semanas, dice, acabará de tomar conciencia por empezar a revertir la situación.

Inmigración y concejalía contra las ocupaciones

En el ámbito de la seguridad, García Albiol ha insistido en que hay que hacer un «replanteamiento» a las políticas actuales y propone volver al modelo que impulsó durante su primer mandato (2011-2015), pero con matices. El problema, según el alcaldable, ya no son los inmigrantes con actitudes delincuenciales, sino la ocupación de viviendas.

Es por eso que el líder del PP propone la creación de una concejalía específica que asesore los vecinos y presente el Ayuntamiento como parte afectada ante las ocupaciones más conflictivas. El objetivo de Albiol es que esta concejalía tenga entidad propia. Antes de presentar las carteras, pero, dice que hay que hacer «ajustes» en algunos departamentos y áreas del Ayuntamiento para meter la nueva concejalía en el organigrama. El futuro alcalde tampoco ha querido descubrir quién será el regidor que la dirija.

La posibilidad de pactar con Vox

En clave de política nacional y estatal, el líder de los populares en Badalona avala los acuerdos a los cuales puedan llegar sus compañeros de partido con Vox en la hora de negociar gobiernos o investiduras. Albiol dice que negociaría «con cualquier partido» de acuerdo con un proyecto. «Si se aceptan nuestras propuestas no hay de haber problema», ha afirmado. Albiol, pero, matiza que no se siente cómodo con la mayoría de planteamientos de Vox, como en políticas sociales, aquello que hace relación a la mujer o en política económica: «No tengo afinidad, pero cada cual sabe qué tiene que hacer para su ciudad o comunidad».