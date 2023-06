Albiol admet que ha guanyat amb l’ajuda d'”independentistes i socialistes”

El guanyador de les eleccions a Badalona i futur alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol (PP), ha explicat durant una entrevista a l’ACN que la raó principal per la qual s’ha endut la victòria a la seva ciutat és per la “confiança” que li han donat els ciutadans que no voten el PP, el seu partit. Així doncs, ell mateix ha admès que és conscient que després d’assolir la majoria absoluta ara no té “excuses” per no impulsar tots els projectes que es proposi: “No em servirà dir que l’oposició m’ho bloqueja”. Una de les seves prioritats és posar ordre a l’engranatge municipal, però això no serà d’avui per demà.

La primera mesura anunciada per Albiol és tota una declaració d’intencions per posar ordre a un ajuntament que tots els candidats a l’alcaldia coincidien a dir que no funcionava correctament. “Santa Coloma, l’Hospitalet, Sabadell o Terrassa ens passen la mà per la cara”, es lamenta el futur alcalde. D’aquesta manera, el futur alcalde del PP reconeix que la seguretat és una de les prioritats del seu partit i que com a alclade farà tot el possible perquè Badalona millori. “La informació que em comença a arribar és preocupant”, ha avisat. I és que, Albiol atribueix part de la situació a la inestabilitat política dels darrers anys: “Badalona ha viscut en una decadència constant”. En les pròximes setmanes, diu, n’acabarà de prendre consciència per començar a revertir la situació.

Immigració i regidoria contra les ocupacions

En l’àmbit de la seguretat, García Albiol ha insistit que cal fer un “replantejament” a les polítiques actuals i proposa tornar al model que va impulsar durant el seu primer mandat (2011-2015), però amb matisos. El problema, segons l’alcaldable, ja no són els immigrants amb actituds delinqüencials, sinó l’ocupació d’habitatges.

Badalona 05.05.2023 / Mireia Comas

És per això que el líder del PP proposa la creació d’una regidoria específica que assessori els veïns i presenti l’Ajuntament com a part afectada davant les ocupacions més conflictives. L’objectiu d’Albiol és que aquesta regidoria tingui entitat pròpia. Abans de presentar el cartipàs, però, diu que cal fer “ajustos” en alguns departaments i àrees de l’Ajuntament per encabir la nova regidoria en l’organigrama. El futur alcalde tampoc ha volgut descobrir qui serà el regidor que la dirigeixi.

La possibilitat de pactar amb Vox

En clau de política nacional i estatal, el líder dels populars a Badalona avala els acords als quals puguin arribar els seus companys de partit amb Vox a l’hora de negociar governs o investidures. Albiol diu que negociaria “amb qualsevol partit” d’acord amb un projecte. “Si s’accepten les nostres propostes no hi ha d’haver problema”, ha afirmat. Albiol, però, matisa que no se sent còmode amb la majoria de plantejaments de Vox, com en polítiques socials, allò que fa relació a la dona o en política econòmica: “No hi tinc afinitat, però cadascú sap què ha de fer per a la seva ciutat o comunitat”.