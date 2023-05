Todos contra Albiol en Badalona, en medio de una trifulca independentista

Los partidos que se presentan a las elecciones municipales de Badalona el próximo 28 de mayo tienen un denominador común: evitar que el alcaldable del PP, Xavier Garcia Albiol, vuelva a ocupar la alcaldía. La inestabilidad ha imperado durante los últimos años en Badalona, con cuatro alcaldes y dos mociones de censura en su consistorio. Ahora, en campaña electoral, se añaden los reproches entre partidos independentistas. En una entrevista en Badalona Comunicación, el alcaldable de Junts, David Torrents, aseguró que investiría antes al alcalde Xavier Garcia Albiol que al alcaldable de ERC, Àlex Montornès, a quien considera «incapacitado» para ser alcalde e incluso regidor del Ayuntamiento badalonés. Montornès gestiona el área de recursos humanos, y Torrents considera que está muy mal gestionada. De hecho, en declaraciones a El Món, el de Junts ya aseguraba que el cabeza de lista de ERC está «inhabilitado para compartir proyecto de ciudad».

Badalona 05.05.2023 / Mireia Comas

Todos contra Albiol con cuatro alcaldes en los últimos ocho años

Pese a este comentario polémico, Torrents ha instado a todas las fuerzas políticas a sumar dentro del gobierno para evitar una alcaldía de Albiol, a quien tilde «de extrema derecha» y de «populista«. De hecho, en el mitin de Juntos de este miércoles en Badalona, Torrents fue muy explícito: «Cómo queréis que David Torrents haga alcalde Albiol? Que se lo saquen de la cabeza, que poco me conocen!». Pronunció esta frase para clarificar su posición en un acto en que estuvo acompañado del borrasismo. Estaba la presidenta del partido y aun presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs, y el diputado Francesc de Dalmases: no va Torrents es secretario de organización del partido a raíz del pacto entre Borràs y el secretario general, Jordi Turull.

Pese a este todos contra Albiol, el resto de partidos que quieren frenar el «populismo» del candidato del PP –que no luce las siglas del partido, sino su nombre, y no participa en debates ni hace entrevistas–, tienen graves dificultades para mantenerse unidos. Por eso, el último mandato como alcalde de Albiol (2011-2015) fue el último que acabó con estabilidad y sin cambios antes de tiempo. En los últimos ocho años, desde las elecciones del 2015, Badalona ha tenido cuatro alcaldes y se han formado hasta cinco gobiernos: Dolors Sabater (2015-2018), Àlex Pastor (2018-2019 y 2019-2020), Xavier Garcia Albiol (2020-2021) y Rubén Guijarro (2021-2023).

El tsunami político de Badalona ha estado marcado por dos mociones de censura. La primera fue contra Dolors Sabater (2018), motivado por lo que los partidos que la defendieron consideraban viraje independentista de la alcaldesa, a pesar de que la actual presidenta del grupo parlamentario de la CUP nunca había escondido su ideología. Este es el argumento que usó el PSC para retirar el apoyo a Sabater. Y la segunda moción fue contra Albiol, el 2021, después de la aparición de los Papeles de Pandora, donde se lo vinculaba con una sociedad en Belice, paraíso fiscal. Y entre una moción y la otra todavía había habido tiempo para un tercer cambio de gobierno. De hecho, Albiol gobernó del 2020 al 2021 porque, como ganador de las elecciones del 2019, pudo aprovechar una grave resbalada del socialista Àlex Pastor, el alcalde que los partidos habían investido para vallar el paso al del PP.

El 2020, Pastor tuvo que dimitir cuando fue pillado por los Mossos d’Esquadra conduciendo bebido y saltándose el confinamiento municipal en plena pandemia. Después de que lo detuvieran presentó la dimisión y el desacuerdo entre Guanyem y PSC dejó pista libre a Albiol. El candidato del PP había ganado las elecciones del 2019, a pesar de no conseguir la mayoría absoluta. Obtuvo 11 regidores, en contra de los 7 de la coalición entre ERC y Ganamos. El PSC obtuvo 6, mientras que los comunes 2 y Juntos 1. El socialista Àlex Pastor consiguió unir las «fuerzas del cambio» para evitar la alcaldía de Albiol, pero cuando dimitió el acuerdo de las fuerzas ‘anti-Albiol‘ no se repitió y el popular volvió a ser escogido alcalde al ser el cabeza de la lista más votada. Cuando estalló el caso de los Papeles de Pandora, en cambio, sí que se consiguió que PSC, ERC, comunes y Juntos se pusieran de acuerdo en una moción de censura a Albiol, con el voto favorable de Guanyem incluido, a pesar de que no quiso entrar al nuevo gobierno porque no tenían «suficiente confianza» en Guijarro.

Badalona 05.05.2023 / Mireia Comas

Rotura entre ERC y Ganamos

Ganamos y Esquerra Republicana se presentaron conjuntamente a las últimas elecciones municipales de Badalona. La coalición, con el nombre de La Badalona Valiente, estaba liderada por la exalcaldessa Dolors Sabater, mientras que el republicano Oriol Lladó ocupaba la segunda posición. El hecho que sacaran un regidor menos (7) que en las anteriores elecciones, en las cuales se habían presentado por separado, hizo que los republicanos rompieran la coalición ya al primer pleno municipal, de forma unilateral y en contra de la voluntad de su ninguno de cartel, Oriol Lladó, quien dejaría la concejalía dos años después por discrepancias con cómo había gestionado la investidura de Pastor su partido. El artífice de la rotura entre ERC y Ganamos fue la dirección de los republicanos en Badalona, liderada por Àlex Montornès, que ya no tiene buena relación con Juntos. Con esto, la regidora de Guanyem Carme Martínez, que dimitió por discrepancias con el grupo municipal, se presenta ahora como número 2 de los republicanos.

Guijarro busca consolidarse como alcalde

El actual alcalde de Badalona, el socialista Rubén Guijarro, busca consolidarse como alcalde y dejar atrás los años de inestabilidad que han caracterizado el consistorio. «En los últimos años hemos sufrido un circo mediático. Hay que recuperar el orgullo badalonés y su optimismo. Tenemos que volver a creer en nosotros mismos», propone el alcaldable del PSC en declaraciones a El Món. Guijarro quiere una ciudad «más limpia, segura y ordenada» y con «tolerancia cero» al incivismo, haciendo referencia en el estado actual de la ciudad. De hecho, envía un mensaje directo a Albiol, recordándole que le caducó el contrato de limpieza el 2010 y «no hizo nada». «Ahora estamos en proceso de redacción de un nuevo contrato«, afirma Guijarro desde la alcaldía.

Una de las cuestiones que también preocupa los badaloneses es la seguridad. Guijarro, en este aspecto, saca pecho de haber incorporado «nuevos vehículos y más instrumentos para la Guardia Urbana». «Albiol fue incapaz de incorporar ningún agente nuevo», afirma Guijarro, que denuncia que cogió el Ayuntamiento siente la ciudad con más ocupaciones por detrás de Barcelona. «La receta de Albiol es iluminar problemas sin dar soluciones», subraya. Así mismo, también saca pecho de la puesta en marcha de varios pisos de protección oficial. Concretamente, 62 viviendas gracias a los fondos Next Generation y 17 más en el barrio de la Colina. Guijarro, además, quiere que Badalona «se independice» de Albiol y se reivindica como la persona más «preparada para llegar a consensos». «He sido capaz de tender puentes con el PP y con Guanyem», explica.

Badalona 05.05.2023 / Mireia Comas

Sabater busca volver a ser alcaldesa y Torrents quiere modernizar el Ayuntamiento

El alcaldable de Guanyem, Dolors Sabater, ya sabe el que es ser alcaldesa de Badalona. fue entre el 2015 y el 2018, pero el alcaldable socialista, Àlex Pastor, registró una moción de censura en contra de ella que salió adelante gracias al PP, PSC y Ciutadans. Por eso, el objetivo de Sabater en las últimas elecciones era aglutinar en una misma candidatura las candidaturas de izquierdas, la CUP, ERC y los comunes. Pero las negociaciones con los comunes fracasaron y se van presentar por separado. Después de las elecciones, fueron los republicanos los que rompieron, en un movimiento encabezado por el regidor Àlex Montornès, que ahora es el cabeza de lista de ERC. Sabater busca volver a ser alcaldesa para evitar que Albiol pueda volver a gobernar. «El principal problema que tiene Badalona es que hay el peligro de quedar bajo las órdenes del populismo de derechas. Es una de las cosas que no acabamos de resolver», admite Sabater, haciendo referencia a las victorias de Albiol, una última la otra.

Aun así, también critica los socialistas, acusándolos de practicar el «clientelismo político«. «El PSC ha hecho esto en muchos ayuntamientos. Falta una modernización y profesionalización del Ayuntamiento«, opina Sabater. De hecho, es una reflexión que también hace David Torrents, quien considera que «mucha gente del consistorio está haciendo trabajo del siglo XX». «Hace falta una reestructuración del Viver«, concluye el alcaldable de Juntos, haciendo una metáfora con el nombre del edificio donde hay el Ayuntamiento. De hecho, pose sobre la mesa un dato demoledor: el consistorio no puede ejecutar los 200 millones de euros de superávit por carencia de personal.

Sabater considera que la ciudad «está en quiebra» y pose de ejemplos la situación de pobreza del barrio de Santo Roc. De hecho, acusa las fuerzas políticas del gobierno badalonés de contribuir al aumento de las desigualdades. «La ciudad ha ido atrás siempre que Ganamos no ha estado en el gobierno municipal», asegura. Por eso, propone «la ejecución inmediata» de los 8 millones de euros para viviendas y un consejo de cultura de las artes, así como «sanear el planeamiento de los polígonos industriales porque sean activos económicos con cambios de usos». También saca pecho de llevar por primera vez la agenda «feminista» al consistorio badalonés y opta por la creación de una oficina antidiscriminación. «Recuperaremos muchas cosas que estaban acordadas y que no se han desarrollado», explica Sabater.

También propone una concejalía de seguridad humana y saca pecho de impulsar la reforma de la Guardia Urbana cuando era alcaldesa. «Es un modelo de éxito», explica. La exalcaldessa quiere una policía de proximidad, así como la unidad de prevención planificada y de resolución de conflictos. «Se tiene que dimensionar la dotación de la Guardia Urbana, pero en el marco de la concejalía de la seguridad humana», propone Sabater, quien cree que estas carpetas también pasen para que los educadores sociales pisen calle para hacer de mediadores y ejercer un acompañamiento.

Badalona 05.05.2023 / Mireia Comas

Torrents pone la línea roja a ERC y Albiol

El alcaldable de Juntos, David Torrents, tiene dos líneas rojas: Àlex Montornès y Xavier García Albiol. El primero, porque cree que está «incapacitado» para ser regidor, y el segundo, por «populista». Esto puede facilitar que Guijarro vuelva a ser alcalde de Badalona en el supuesto de que las fuerzas anti Albiol se pongan de acuerdo. Actualmente, Torrents es regidor del Ámbito de Protección Social a las Personas e impulso Comercial, hecho por el cual ha tenido que llevar una de las carpetas más delicadas del consistorio badalonés: la emergencia de la vivienda. Esto incluye aquellas familias que no tienen lugar donde vivir, la exclusión residencial de jóvenes y las personas de tercera edad que no tienen acceso a la vivienda.

Torrents propone identificar los pisos vacíos, y a partir de aquí, «hacer un parque público de alquiler». «El error en el barrio de Santo Roc es que dejamos de tener un parque público», asegura Torrents, quien cree que, antes de construir, hay que identificar el que ya ha construido. En cuanto a la limpieza, considera que a el contrato prorrogado le faltan 6 millones de euros para poder hacer un «plan de choque». De hecho, Badalona es la tercera ciudad que menos recicla del área metropolitana. Con esto, opina que se tienen que ir sacando los contenedores de la ciudad, a pesar de que el puerta a puerta es «difícil que funcione en las grandes ciudades». Por eso, opta por baterías de contenedores inteligentes. Torrents también propone una reforma de los mercados municipales y llevar a cabo un «empujón».