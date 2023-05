La independència treu el cap en la campanya del 28-M a Girona

La independència ha tret per fi el cap a la campanya electoral del 28-M. I ho ha fet a Girona, una ciutat amb una gran càrrega simbòlica perquè és l’única gran capital on governa Junts i té a Carles Puigdemont com a gran referent perquè en va ser l’alcalde entre el 2011 i el 2016. En un canvi radical respecte a les eleccions del 2019, el Procés havia quedat fins ara en un segon pla i els partits s’havien concentrat a parlar més de propostes concretes i de model de ciutat. A mesura que la campanya s’acosta al final, moltes enquestes presenten una batalla on pràcticament cada vot comptarà, una situació que a les municipals és encara més rellevant perquè el partit que queda primer governa automàticament si no hi ha cap coalició que aconsegueixi la majoria absoluta.

Per això, tant ERC i Junts han decidit recuperar el discurs independentista –més emocional– per atraure els votants indecisos i evitar una fuga cap al rival. Primer va ser el líder d’ERC, Oriol Junqueras, que en un acte electoral des de Girona aquest cap de setmana va obrir foc contra Junts, a qui va acusar de ser independentistes per “conveniència”. Les dures paraules de Junqueras van trobar resposta de la plana major de Junts, primer des de Manresa i després des de la mateixa Girona, on el partit celebrava aquest dilluns el seu acte central a la ciutat amb la destacada absència de la seva presidenta, Laura Borràs, que va fer campanya a Tàrrega (Urgell) i Montblanc (Conca de Barberà). “N’hi ha que en aquestes municipals tenen l’objectiu de situar-se ells al mapa, per dir que han guanyat a la ciutat del president Puigdemont”, va dir el secretari general de Junts, Jordi Turull.

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, en un acte electoral a Girona / ACN

ERC i Junts competeixen pel pedigrí independentista

En l’acte de campanya d’ERC a Girona aquest diumenge, Junqueras, conscient de l’auditori al qual s’adreçava, va treure l’artilleria pesant contra Junts, un sector del qual acusa sovint els republicans d’haver abandonat les aspiracions independentistes i l’esperit de l’1-O. “Nosaltres sempre hem estat independentistes; ho som i ho continuarem sent”, va dir Junqueras en referència a Xavier Trias, que durant la campanya electoral a Barcelona ha obviat el Procés. “Aquells que se n’han dit en els últims anys per conveniència, perquè creien que els convenia per mantenir-se en el poder, ara se’n desdiuen, se n’amaguen i se n’avergonyeixen”. El president d’ERC no va guardar-se cap dard. “Ara que intueixen que per mantenir-se en el poder han d’amagar la independència, no dubten a amagar-la i dir que ha tornat convergència”.

La direcció de Junts, que es pren les municipals com una espècia de plebiscit per veure si l’electorat valida els grans canvis de l’últim any i la seva aposta de sortir del Govern, ha entrat al xoc amb Junqueras. “El vot a Junts és la garantia de no tirar l’1-O a les escombraries”, va etzibar el secretari general del partit. Jordi Turull, en un acte a Manresa (Bages) el mateix diumenge. L’endemà, a Girona, Turull va depurar una mica més les seves crítiques. “[Girona] ha de continuar essent punta de llança per culminar la independència de Catalunya”, va dir. I també va treure a passejar l’amenaça del tripartit. “Compte aquest diumenge, perquè justament per aconseguir el poder de partit, són capaços d’ajuntar l’aigua amb oli; però exactament sense saber què fer, i aleshores és quan vindrà la paràlisi i la decadència”, va advertir. “Ens cal una victòria rotunda”.

Gemma Geis i Jordi Turull en un acte de campanya a Girona / ACN

ERC té la clau de l’alcaldia i Junts juga la carta Puigdemont

ERC, que el 2019 va treure quatre regidors a Girona, ha governat en coalició amb Junts des del setembre del 2020 i ha tingut tres regidories –Cultura, Educació i Habitatge–. En aquestes eleccions els republicans a millorar els seus resultats aprofitant que l’actual alcaldessa de Junts, Marta Madrenas, no repetirà. “No es pot canviar el candidat i presentar les mateixes receptes d’abans pels reptes d’ara”, va advertir l’alcaldable d’ERC, Quim Ayats, durant l’acte a l’escola Pla de Girona escortat per la diputada Marta Vilalta; l’exdiputada, Dolors Bassa i el conseller Joaquim Nadal, que va ser alcalde amb el PSC a la ciutat durant 23 anys. Els republicans juguen amb l’avantatge de poder-se convertir en un actor clau per decidir qui governa, un fantasma que a Junts estan decidits a explotar per conservar l’alcaldia.

L’acte central de Junts a Girona va comptar amb l’esperada presència de Carles Puigdemont. El president a l’exili i exalcalde de la ciutat es va connectar per videoconferència per donar el seu aval a Gemma Geis, de qui ha destacat que està més que qualificada per “preparar la ciutat per al futur” i ha alertat que Girona necessita un govern fort. “Girona ha de continuar liderant i no es pot aturar; alguns ho voldrien, i d’altres voldrien fer experiments, que en altres ciutats no han funcionat, i que costa Déu i ajuda revertir”. Puigdemont ha insistit que a la ciutat “li convé” el “lideratge” de Geis, que es va comprometre a treballar perquè Girona “continuï essent far de la independència de Catalunya”.