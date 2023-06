Junts recupera Sant Cugat després de quatre anys de tripartit d’esquerres

Junts per Catalunya ha recuperat l’alcaldia de Sant Cugat del Vallès després de quatre anys de tripartit d’esquerres. El nou alcalde, Josep Maria Vallès, ha estat escollit només amb els nou vots del seu partit i l’abstenció d’ERC i el PSC, que li han allargat la mà per arribar a consensos de ciutat. D’aquesta manera, Junts governarà en minoria –li falten quatre regidors per la majoria absoluta–, però la impossibilitat d’un pacte alternativa per l’auge de la dreta feia impossible cap altra opció.

Vallès s’ha mostrat disposat a buscar acords amb socialistes i republicans i ha assegurat que escoltarà la ciutadania. “Estaré més al carrer que al despatx”, ha dit. Junts va guanyar amb claredat les eleccions municipals amb nou regidors, seguit de lluny per ERC (4) i el PSC (3). Els dos partits han vist llastrat els seus resultats després d’una legislatura complicada en la qual el pacte tripartit amb la CUP no ha donat els resultats esperats. Ha avançat que governarà amb “humilitat” i que una de les seves prioritats serà fer més habitatge assequible.

Josep Maria Valès envoltat d’exalcaldes de Sant Cugat / ACN

Ajuntament amb cares noves i amb l’extrema dreta

El nou alcalde de Sant Cugat ha celebrat que els quatre anys que ha estat a l’oposició li han permès agafar el pols a la ciutat i que buscarà acords amb les principals forces per impulsar el seu programa de govern. També ha dit que serà “inflexible” amb l’extrema dreta, que entra al consistori amb dos regidors de Vox.

La fins ara alcaldessa i cap de llista d’ERC, Mireia Ingla, va anunciar que renunciaria a l’acta de regidora després dels mals resultats del 28-M i tancarà la llista del partit a Barcelona per a les pròximes eleccions estatals. El candidat del PSC, Pere Soler, també ha deixat l’Ajuntament i ha renunciat com a primer secretari del partit a la ciutat.