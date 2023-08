La consulta del rei augmenta la pressió del PP al PNB per Feijóo

Aquest dilluns el rei ha començat oficialment la seva ronda de consultes als partits per fer la seva proposta per a la investidura. Tot i la patacada que van rebre la setmana passada els populars durant la votació per la constitució de la presidència del Congrés (només 139 vots a favor de la candidata popular a la presidència, Cuca Gamarra, dels 171 que esperaven), des del PP insisteixen en la investidura d’Alberto Núñez Feijóo. En declaracions a la COPE, el vicesecretari Institucional del PP, Esteban González Pons, ha afirmat que si el rei designa Feijóo com a candidat, aquest iniciarà una ronda de contactes, i ha apuntat directament el PNB (5 diputats), a qui ha advertit que si rebutja un acord amb el PP acabarà assumint un “paper irrellevant”.

Des del PNB, però, se’n desentenen. En declaracions a la Cadena Ser, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha insistit de manera taxativa que per als nacionalistes bascos “no hi ha cap via per a una investidura de Feijóo”. “Ho hem dit tota la campanya electoral, durant mesos i anys, que no participarem en cap operació on hi hagi Vox”, reitera. De fet, des del PNB creuen que la ronda de contactes del rei amb els grups és “una mica precipitada”. Esteban considera que des de la seva formació no li podran aportar cap informació de valor perquè no han tingut temps per reunir-se amb les diferents formacions: “No hem tingut cap reunió per parlar, i no sé si el rei dimarts a la tarda podrà dir quin candidat proposa, perquè la inseguretat sobre les majories és absoluta”, assegura.

Reunió del rei Felip VI amb la presidenta del Congrés, Francina Armengol / ACN

Davant la pressió del PP, el portaveu basc insta a Pedro Sánchez a explicar “una miqueta” els seus plans i els acords amb la resta de grups parlamentaris: “Amb el PSOE no hem començat a parlar, no hem tingut ni una reunió i crec que la resta de l’arc parlamentari tampoc”, assevera Esteban demanant més informació per a intentar treure una mica d’aigua clara de la situació política actual.

Unes consultes sense participació independentista

El rei espanyol ha posat en marxa fa poc més d’una hora la ronda de contactes amb les formacions. La primera trobada ha estat amb el diputat d’UPN Javier Esparza. De fet, des d’UPN ja han deixat clar que només donaran suport a una investidura del candidat dels populars. Al llarg del dia el monarca continuarà reunint-se amb les formacions, però no amb totes, ja que ERC, Junts, Bildu i BNG no assistiran a les audiències. Els republicans no hi han anat històricament, i pel que fa a Junts, malgrat que Laura Borràs sí que hi va assistir el 2019, l’actual portaveu, Míriam Nogueras, ja ha deixat clar que Junts no té res a dir-li al rei.