Coalició Canària s’obre a negociar amb el PP per investir Feijóo

Coalició Canària ha comunicat la seva disposició a dialogar amb el PP per investir Alberto Núñez Feijóo una vegada Vox ha confirmat que donarà els vots als populars sense contrapartida. Ara que Vox ha assegurat que no entrarà a l’executiu espanyol tot i donar suport al PP, Coalició Canària ha canviat el seu posicionament i obrirà un “diàleg” amb els populars. “Aquesta era una de les línies vermelles, no donar suport a cap govern integrat per l’extrema dreta o esquerra”, han assegurat en un comunicat publicat aquest dilluns.

Els canaris insisteixen que només col·laboraran per investir Feijóo si tenen “plenes garanties que es compleixi amb l’agenda canària“. Això es tradueix en la recuperació dels convenis d’infraestructures hidràuliques o educatives, l’excepció de la pujada de les taxes aeroportuàries que preveu aplicar Aena a partir del març del 2024, la cogestió dels aeroports, l’actuació immediata sobre els costos del transport de mercaderies i la transferència total de les competències de costes. També demanen 100 milions d’euros pel Pla de Reconstrucció de La Palma, ampliar a deu anys la bonificació del 60% de l’IRPF per als habitants de l’illa o l’ampliació d’un mínim d’un any de la gratuïtat dels autobusos i tramvies. Per últim, volen participar en la política migratòria i en les reunions que es mantinguin amb Marroc per parlar d’aquesta qüestió.

Feijóo continuaria lluny de la Moncloa

Si el PP es compromet a abordar aquestes demandes el partit canari estaria disposat a votar a favor de la seva investidura, tot i que Feijóo encara estaria lluny de la Moncloa i hauria de buscar més suports. Coalició Canària no posarà les coses fàcils als populars, que hauran de passar per una reforma del finançament autonòmic d’aquesta comunitat. El partit canari reclama, per començar aquest “diàleg”, un model de finançament “més just” que l’actual.